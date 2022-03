Loni Willison nekadašnja je manekenka i bivša supruga glumca Jeremyja Jacksona, a od 2016. godine je beskućnica.

Bivšu suprugu zvijezde "Spasilačke službe" Jeremyja Jacksona, 38-godišnju Loni Willison, fotografi su ovih dana uhvatili kako bosa šeta ulicama Los Angelesa. Bivša manekenka u javnosti je viđena prvi put nakon prošlog proljeća, a uhvatili su je kako kopa po smeću u Venice Beachu, prenosi Daily Mail.

Američki mediji raspisali su se kako je Loni danas neprepoznatljiva, a od 2016. godine je beskućnica. Iste godine nekadašnja manekenka je doživjela živčani slom, a bivša djevojka Jeremyja Jacksona Cindy Kovacs komentirala je za britanske tablode kako je glumac odbio pomoći svojoj bivšoj supruzi nakon što su se razišli 2014. godine. "Bilo mi je zlo od njegove reakcije. Jednostavno ga nije bilo briga", rekla je.

Pretprošle godine je Loni rekla medijima kako ne želi pomoć svog bivšeg, kao ni svojih prijatelja. Nikome se nije javila mjesecima. "Mogu živjeti sama. Imam sve što mi je potrebno, a ti ljudi me ne žele vidjeti. Mobitel nemam i nitko me ne može dobiti, no imam hranu i imam gdje spavati", rekla je.

Inače, bivša manekenka od 2012. do 2014. bila je u braku s Jeremyjem, a onda je 2018. nestala kada su ju njezini prijatelji pokušali nagovoriti da ode u kliniku za odvikavanje kako bi riješila svoje mentalne probleme i ovisnost o kristalnom methu. Njezin je brak propao nakon niza svađa pod utjecajem alkohola.

Willison je radila kao asistentica u centru za plastične operacije u Los Angelesu, a onda je 2016. doživjela živčani slom te dobila otkaz, a potom izgubila svoj dom. Jedno je vrijeme radila i kao instruktorica fitnesa te je krasila naslovnice nekih časopisa, no sve je pošlo po zlu zbog mentalnih problema koje ima.

