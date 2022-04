Suri Cruise snimljena je u štenji New Yorku u društvu prijateljice i majke Katie Holmes.

Kćer bivših holivudskih supružnika Toma Cruisea i Katie Holmes, Suri Cruise ovih je dana proslavila 16. rođendan i nakon nekog vremena viđena je konačno u javnosti.

Suri je u društvu prijateljice i majke snimljena na ulicama New Yorka, u blizini luksuznog stana u kojem zajedno žive. Najnovije paprazzo fotografije pokazuju koliko nalikuje Katie od koje se rijetko kada odvaja i da odrasta u pravu ljepoticu.

"Jako je volim i baš je odrasla. Kada nešto odluči radi sve da u tome bude najbolja", izjavila je nedavno Katie u intervjuu za InStyle.

I dok s majkom ima predivan odnos, Suri s ocem Tomom nema baš nikakvu komunikaciju. Štoviše navodno ga nije ni vidjela još od 2012. godine otkako se razveo od Katie. On je svih ovih godina imao pravo viđati kćer, ali kao požrtvovnom scijentologu vjera mu je to branila jer Suri nije članica njihove crkve. Upravo je Tomova opsjednutost scijentologijom presudila i njegovu braku s Katie, koja se prije deset godina iselila iz njihove zajedničke kuće u strahu za sebe i kćer.

Tom je kćeri navodno redovito slao pisma koja je njezina majka skrivala, no prošle je godine u javnost procurila informacija o tome kako ih je Suri pronašla u kući majčinih roditelja u Ohiju te se nakon što ih je pročitala i sama poželjela vidjeti s njim. Potom se šuškalo i da se Tom odrekao scijentologije, no nije poznato je li do njihovog susreta stvarno došlo.

