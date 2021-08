Suri Cruise živi s majkom Katie Holmes u New Yorku i ona ju je sama odgajala dok ju njezin otac Tom Cruise navodno nije vidio još od 2012.

Suri Cruise je danas 15-godišnja tinejdžerica, a nekad se činila najsretnijom djevojčicom jer je odrastala s roditeljima Katie Holmes (42) i Tomom Cruiseom (59) za koje su mnogi vjerovali da imaju divan i skladan odnos.

Kći slavnih glumaca snimljena je dok je hodala njujorškim ulicama s prijateljicom. Suri, za koju mnogi kažu da je naslijedila majčinu ljepotu, je bila u ležernom izdanju, donjem dijelu trenirke, majici na bretelice i japankama dok je kosu svezala u opuštenu punđu.

I ona i prijateljica su nosile knjigu u ruci te su se šetale razgovarajući. Inače, Suri odgaja majka Katie, koja se proslavila u seriji "Dawson's Creek", i žive u stanu u New Yorku.

No s ocem Tomom nema skoro nikakvu komunikaciju otkad se njezina mama razvela od njega 2012. nakon šest godina braka. Slavni glumac je uvijek imao pravo viđati svoju kćer, no nije to želio činiti jer mu je njegova scijentološka vjera to branila budući da Suri nije članica njihove crkve.

Upravo je njegova opsjednutost, kako ga mnogi nazivaju, kultom uništila i njegov brak s Katie koja je uvidjela da je sve to predaleko otišlo i bojala se za sebe i kćer.

Tom je kćeri navodno redovito slao pisma koja je njezina majka skrivala, no prošle je godine u javnost procurila informacija o tome kako ih je Suri pronašla u kući majčinih roditelja u Ohiju te se nakon što ih je pročitala i sama poželjela vidjeti s njim.

Potom se šuškalo i da se Tom odrekao scijentologije, no nije poznato da se nakon toga odigrao njihov susret, a javnost je često komentirala da očito ne mari za Suri i da mu je sve važnije od nje.

Katie se pak rijetko odvaja od kćeri, koja joj s godinama sve više nalikuje, a otkrila je i kako je odgaja.

"Puno je volim. Najveći mi je cilj da ostane svoja i odraste u samouvjerenu, jaku i sposobnu osobu te da toga bude i svjesna", izjavila je glumica početkom godine za In Style.