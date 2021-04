Snježana Mehun je na Insatgramu podijelila dvije fotografije na kojima pozira sa svojim sinom Dinom povodom njegova rođendana.

Snježana Mehun je na Instagramu čestitala rođendan svojem sinu Dinu.

Tim je povodom, uz rijetku zajedničku fotografiju s njim otkako je odrastao, podijelila je i jednu staru 25 godina na kojoj također poziraju zajedno.

"Više od 25 godina je razlike između ove dvije fotografije, osim što su obje mutne, razlika je ipak najveća u tome da sam ja tada tebe pridržavala, a sada si ti u svemu potpora meni pa čak i kada to nije tvoj osobni izbor! Ti si moj najveći životni uspjeh i ti to znaš. Ti si najbolje od mene, kada te gledam kako razmišljaš, radiš i ponašaš se znam da si od mene i od tate naslijedio samo najbolje osobine, a sve naše loše su te zaobišle! Uvijek si imao moje najveće povjerenje i nikada ga nisi zlorabio i time me učinio najbogatijom osobom na svijetu! Sine, sretan ti rođendan i da malo je reći voli te majka jer samo majka zna da je ta ljubav veća od.nje same! P.S znam, znam da mrziš javno eksponiranje, ali morala sam", napisala je Snježana na svojem Instagramu.

Čestitkama su se pridružili i njezini pratitelji od kojih neki nisu odoljeli ni prokomentirati njezin izgled na fotografiji iz prošlosti ističući kako se gotovo uopće nije promijenila.

Inače, Snježana se nedavno zaručila za austrijskog poduzetnika Franza Schillingera nakon nekoliko godina veze. Prije njega bila je u braku s osam godina mlađim manekenom Mihaelom Galekovićem s kojim se rastala u prijateljskim odnosima. Bivši supružnici zajedno su proveli deset godina, a Snježana je često u intervjuima naglašavala kako mu ništa ne zamjera i da se njihova ljubav jednostavno pretvorila u prijateljstvo.