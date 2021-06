Minnie Driver paparazzi su snimili tijekom treninga na plaži gdje je plijenila poglede besprijekornom figurom i mladolikim licem bez šminke.

Glumica Minnie Driver proslavila se u devedesetima ulogama u brojnim hit-filmovima, a iako je sada zakoračila u šesto desetljeće, nije se puno promijenila od početka karijere.

Svoj mladoliki izgled ponajviše duguje redovitim treninzima uz ocean tijekom kojega su je ovog tjedna ulovili i paparazzi.

Nakon što je otplivala svoju dnevnu rutinu, Minnie je plijenila poglede skakutajući i trčeći po plaži u bijeloj majici koja je zbog vode postala posve prozirna.

U neobičnom plažnom izdanju ponosno je pokazala svoje utegnuto tijelo, ali i lice bez šminke.

Inače, Minnie je od prošle godine zaručena s televizijskim direktorom Addisonom O'Deasom, a u prošlosti je vodila buran ljubavni život.

Iz veze s Timothyjem J. Leom ima 11-godišnjeg sina Henryja, a tijekom karijere povezivali su je s Crissom Angelom, Chrisom Isaakom, Harrisonom Fordom, Taylorom Hawkinsom, Davidom Schwimmerom, Johnom Cusackom, s mnogi pamte i njezin neslavni prekid s Mattom Damonom, s kojim je glumila u filmu "Dobri Will Hunting.

Njih su dvoje hodali su oko godinu dana i svojedobno su bili jedan od najpopularnijih holivudskih parova, sve do Mattova gostovanja u "Oprah showu".

Voditeljica ga je tada pitala o njegovom ljubavnom statusu, a on joj je odgovorio da trenutno nije u vezi i Minnie je tako doznala da su prekinuli.

"Šteta što je Matt sve to rekao dok je gostovao kod Opre. Očito mu se činilo prigodnim da cijelom svijetu objavi kako smo prekinuli, a i dalje mislim da je to bilo nepristojno. Naravno, mjesec dana ranije u drugom showu pričao je koliko me voli i kako nam je super zajedno", rekla je razočarana glumica nakon njegova gostovanja.

Driver je u tom trenutku njega smatrala dečkom, a navodno prije showa nije s njom razgovarao ni o čemu. 14 godina kasnije Minnie je u intervjuu rekla da je bila mlada i da se potpuno zaljubila u Matta. Način na koji je prekinuo s njom slomio joj je srce, a kada se prisjetila veze, rekla je kako bi joj bilo drago da su ostali u dobrim odnosima.

U našoj galeriji pogledajte kako je Minnie izgledala na počecima svoje karijere i koliko se promijenila tijekom godina.