Shania Twain danas je jedna od najboljih pjevačica na svijetu, no njezin put do uspjeha bio je prepun odricanja i teških situacija.

"Kraljica country pop glazbe", kanadska pjevačica Shania Twain, jedna je od najuspješnijih glazbenica toga žanra na svijetu. Godinama je uspješno koketirala s pop-glazbom, a zahvaljujući prepoznatljivom vokalu i plesnim pjesmama, za nju znaju u svakom kutku svijeta. Ovih dana slavi 56. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz njezine blistave karijere, ali i privatnog života.

Shania je rođena u kanadskom Ontariju, a roditelji su joj se rastali kada je imala tek dvije godine. Skuša s majkom i dvije sestre otišla je u drugi grad, gdje je njezina majka upoznala Jerryja Twaina, svog budućeg supruga. Upravo Jerry posvojio je Shaniju i njezine sestre, a one su prihvatile i njegovo prezime koje nose još i danas. Pjevačica je oduvijek tvrdila da je Jerry njezin pravi otac, bez obzira na to što biologija govori.

Za glazbu se počela zanimati još kao djevojčica. Iako njezini roditelji često nisu imali novca, Shania je u intervjuima pričala da su bili sretni. Počela je pjevati po lokalnim barovima kako bi zaradila za svoju obitelj, no ondašnja publika nije joj se svidjela. Imala je tek 13 godina kada je bila gostovati u jednom poznatom kanadskom showu, no trebalo je proći još neko vrijeme prije nego što se profesionalno počela baviti glazbom.

U studenom 1987. godine njezinu je obitelj pogodila strašna tragedija. Majka pjevačice i očuh poginuli su u prometnoj nesreći te se Shania vratila kući i nastupima uzdržavala obitelj. Nakon što su se njezine sestre i polubrat osamostalili, Shania je nastavila svoju karijeru, potpisala je ugovor za uglednu diskografsku kuću, a upornost i talent osigurali su joj visoko mjesto na top-listama diljem svijeta.

Najveći uspjeh doživio je njezin treći studijski album "Come on over", koji je prodan u više od 40 milijuna primjeraka diljem svijeta. "Man! I feel like a woman", "That don't impress me much" i "You're still the one", samo su neki od hitova zahvaljujući kojima je dobila i dvije nagrade Grammy.

Twain je 1993. godine upoznala producenta Roberta Johna Langea, koji je bio oduševljen njezinim vokalom te se ponudio da joj producira i piše pjesme. Zbližili su se te su ubrzo zatim postali par, a vjenčali su se u prosincu iste godine. Zajedno su dobili sina Eju 2001. godine, a sve je krenulo nizbrdo 2007. godine. Shania je doznala da ju suprug vara, i to s njezinom najboljom prijateljicom Marie-Anne Thiébaud.

U prosincu 2010. godine mediji su počeli pisati da pjevačica ljubi Frédérica Thiébauda, bivšeg supruga prijateljice s kojom ju je njezin bivši prevario. Par je stao pred oltar 1. siječnja 2011. godine, a sudeći po svemu, još uvijek su zaljubljeni.