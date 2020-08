Shania Twain progovorila o lajmskoj bolesti i suočavanju sa strahom da više nikada neće moći pjevati.

Kanadska pjevačica Shania Twain čije su hitove u 90-ima mnogi znali napamet naročito one "That Don't Impress Me Much" i "Man! i Feel Like A Woman", odlučila je progovoriti o svom strahu kako više nikada neće moći pjevati nakon što se morala podvrgnuti operaciji grla nakon što je oboljela od lajmske bolesti koju prenosi jelenski krpelj i zbog čega se bila povukla iz javnosti.

Danas 54-godišnja pjevčica razboljela se 2003. godine nakon uboda krpelja, zbog čega joj se oštetio glas, a isprva dugo vremena nije ni znala što se s njom događa.

"Dugo sam vremena mislila kako više nikada neću pjevati. Godine su prošle nakon što sam otkrila što je utjecalo na moj glas. Rekla bih da je otprilike prošlo sedam godina prije nego su liječnici otkrili da su mi oštećeni živci glasnica, što je uzrokovala lajmska bolest", izjavila je Shania u intervjuu za Loose Women.

Osim što se bojala da više nikada neće moći pjevati, strahovala je i od nekih svakodnevnih i uobičajenih situacija.

"Počinješ izbjegavati razgovore telefonom, odlaske na bilo kakva glasna mjesta. Glas mi je jako bio oslabio. Srećom, ostala sam ustrajna i ponovno snimam ploče i nastupam na koncertima", otkrila je pjevačica.

Bila je podvrgnuta rizičnoj operaciji otvorenog grla i srećom se uspjela oporaviti i vratiti se pjevanju. Zahvat je ostavio trajne posljedice na njezin glas ali prihvatila je svoj novi zvuk.

"Sada imam više snage kad pjevam, više karaktera i opet volim pjevati. Govor mi je teži izazov od pjevanja ali to ću podnijeti", zaključila je.