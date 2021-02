Shania Twain jedna je od najcjenjenijih pjevačica na svijetu, a put do slave bio joj je zaista trnovit. Njezinu obitelj pogodile su velike tragedije, a imala je problema i u privatnom životu.

Kanadaska pjevačica Shania Twain jedna je od najcjenjenijih glazbenica country-glazbe koja je godinama uspješno koketirala i s pop-glazbom. Zahvaljujući svojoj blistavoj karijeri zaradila je nadimak "kraljice country-pop glazbe", a Billboard ju je imenovao vodećom zvijezdom country-popa 90-ih godina. Shania još danas uspješno stvara glazbu, no put do uspjeha nije joj bio nimalo lak.

Shania Twain rođena je kao Eilleen Regina Edwards u kanadskom Ontariju. Roditelji su joj se rastali kada je imala dvije godine te je njezina majka sa Shanijom i njezine dvije sestre otišla u drugi grad. Tamo je upoznala Jerryja Twaina, za kojeg se kasnije i udala. Jerry je posvojio njezine kćeri, koje su preuzele i njegovo prezime. Pjevačica godinama nije priznavala da joj je biološki otac zapravo roditelj.

"Jerry je odgojio tri djevojčice koje nisu njegova biološka djeca i za mene je to dovoljan dokaz ljubavi. Mi smo obitelj i on je moj pravi otac, bez obzira na to što biologija govorila", rekla je slavna pjevačica kasnije.

Još kao djevojčica pokazivala je interes za glazbu, što su njezini roditelji i podržavali. Imala je teško djetinjstvo, ponekad njezina obitelj nije imala ni za kruh, no kaže da su bili sretni. Shania je nastupala u lokalnim barovima još kao tinejdžerica kako bi zaradila za svoju obitelj. "U to sam vrijeme razmišljala kako mrzim odlaziti u barove i pjevati jer su svi pijani i gledaju me kao plijen, no obožavam glazbu. To me i spasilo te sam preživjela", rekla je Twain kasnije u intervjuima.

Početkom 80-ih godina Shania je završila srednju školu, a nastavila je raditi kao pjevačica te je htjela uspjeti u glazbi. Njezin je talent bio neupitan, a bilo je jasno da će jednoga dana biti zvijezda. U studenom 1987. godine njezinu je obitelj pogodila strašna tragedija. Majka pjevačice i očuh poginuli su u prometnoj nesreći te se Shania vratila kući i nastupima uzdržavala obitelj. Nakon što su se njezine sestre i polubrat osamostalili, Shania je nastavila svoju karijeru, potpisala je ugovor za uglednu diskografsku kuću, a upornost i talent osigurali su joj visoko mjesto na top-listama diljem svijeta.

Njezin treći studijski album "Come on over" prodan je u više od 40 milijuna primjeraka diljem svijeta, a za njega je dobila i dvije nagrade Grammy.

Shania je 1993. godine upoznala producenta Roberta Johna Langea, koji je bio oduševljen njezinim vokalom te se ponudio da joj producira i piše pjesme. Zbližili su se te su ubrzo zatim postali par, a vjenčali su se u prosincu iste godine. Zajedno su dobili sina Eju 2001. godine, a sve je krenulo nizbrdo 2007. godine. Shania je doznala da ju suprug vara, i to s njezinom najboljom prijateljicom Marie-Anne Thiébaud.

U prosincu 2010. godine mediji su počeli pisati da pjevačica ljubi Frédérica Thiébauda, bivšeg supruga prijateljice s kojom ju je njezin bivši prevario. Par je stao pred oltar 1. siječnja 2011. godine, a sudeći po svemu, još uvijek su zaljubljeni.