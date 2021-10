Melissa Joan Hart prije 25 godina je osvojila svijet kao Sabrina Spellman.

Humoristična fantastična serija "Sabrina, mala vještica" prvi se put prikazala prije točno 25 godina, a rijetki su koji se ne sjećaju glavne junakinje Sabrine Spellman koja je bila poznata po svojim čarobnim moćima i mačka koji govori.

Sabrinu je utjelovila glumica Melissa Joan Hart, a tinejdžerica je onda živjela s dvije tete, Zeldom i Hildom, koje su glumile Beth Broderick i Caroline Rhea. Mnogima je osim tinejdžerice omiljen lik bio njezin crni, čarobni mačak Salem koji je mogao govoriti. Sabrina na 16. rođendan od svojih teta saznaje da je vještica i serija prati njezino usklađivanje normalnog života poput škole te tog posebnog dijela, njezinih moći. Kroz epizode smo saznavali i o njenim problemima tijekom srednje škole i kasnije na fakultetu.

Popularna serija snimala se od 1996. do 2003. godine i imala je sedam sezona, a Netflix je prije tri godine napravio remake serije pod nazivom "Chilling Adventures of Sabrina", no nisu nadmašili originalnu verziju serije.

Melissa Joan Hart danas ima 45 godina, a Sabrina Spellman najupečatljiviji je lik koji je ikada odglumila. Iako se pojavila kasnije u brojnim filmovima i serijama, do danas je najpoznatija po ulozi u slavnoj seriji. Tri mjeseca nakon što se "Sabrina, mala vještica" prestala snimati, glumica se udala za glazbenika Marka Wilkersona s kojim je dobila tri sina.

Svojedobno se natjecala u showu "Ples sa zvijezdama", a od 2010. do 2015. je glumila u sitcomu "Melissa i Joey". Bavila se jedno vrijeme i politikom, a javno je podržavala republikance u SAD-u, zbog čega je u jednom trenutku i izgubila dio obožavatelja. To ju nije poljuljalo u njezinim kampanjama, no aktivno se u politiku nikada nije uključila, osim podržavanja određenih kandidata.

Melissa je ove godine u centar pažnje medija došla kada je objavila da se zarazila koronavirusom unatoč činjenici što se dvaput cijepila, a svoje je pratitelje na Instagramu cijelo vrijeme izvještavala kako se nosila s bolešću.