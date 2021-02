U seriji "Sabrina, mala vještica" glavnu ulogu tinejdžerke s magičnim moćima je odigrala Melissa Joan Hart koja kasnije nikad nije odigrala toliko zapaženi lik.

Humoristična fantastična serija "Sabrina, mala vještica" bila je jako popularna 90-ih i početkom 2000-ih godina te se rijetko tko ne sjeća glavne junakinje sa čarobnim moćima i njenog mačka koji govori.

U središtu radnje je bila Sabrina Spellman, koju je utjelovila Melissa Joan Hart, a živjela je s dvije tete, Zeldom i Hildom, koje su glumile Beth Broderick i Caroline Rhea. Mnogima je osim tinejdžerice omiljen lik bio njezin crni, čarobni mačak Salem koji je mogao govoriti.

Sabrina na 16. rođendan od svojih teta saznaje da je vještica i serija prati njezino usklađivanje normalnog života poput škole te tog posebnog dijela, njezinih moći. Kroz epizode smo saznavali i o njenim problemima tijekom srednje škole i kasnije na fakultetu.

Serija se snimala od 1996. do 2003. i ima sedam sezona, a emitirala se i u Hrvatskoj od 2004. do 2006. Netflix je 2018. napravio remake "Sabrine, male vještice" pod nazivom "Chilling Adventures of Sabrina", no radnja je više nalik hororu nego duhovitim zgodama i nezgodama kao nekada.

Glavna zvijezda nekad popularne serije je bila Melissa Joan Hart (44) koju je ta uloga proslavila i nikad više utjelovila nekog toliko zapaženog lika. Tri mjeseca nakon prestanka emitiranja "Sabrine, male vještice" 2003., glumica se udala za glazbenika Marka Wilkersona (44) i dobili su kasnije tri sina, Masona (15), Braydona (12) i Tuckera (8).

Svojedobno se natjecala u showu "Ples sa zvijezdama", a od 2010. do 2015. je glumila u sitcomu "Melissa i Joey". Pojavila se u nekoliko serija i filmova koji nisu postigli neki uspjeh.

Njezin kolega Nick Bakay (61) u seriji je posudio glas mačku Salemu, a kasnije se počeo baviti pisanjem scenarija. Radio je na sitcomima "Young Sheldon", "Dva i pol muškarca", a izvršni je producent na seriji "Mamica" koja se od 2013. emitira na CBS-u. Od 1994. je u braku sa scenaristicom Robin Bakay.

Caroline Rhea (56), koja je utjelovila Hildu, imala je puno stand up gostovanja, a vodila je i svoj vlastiti talk show. Bila je voditeljica i reality showa "The Biggest Loser". Caroline je 2010. prekinula s komičarem Costakijem Economopoulosom nakon tri godine veze, a bivši par ima kćer Avu Rheu (12).

Beth Broderick (61), koja je glumila Zeldu, pojavila se u nizu filmova i serija, a jedna od njih je "Under the Dome". Osnivačica je Momentuma, jedne od prvih njujorških organizacija koje pomažu onima koji boluju od AIDS-a. Napisala je drame "A Cup of Joe", "Wonderland" i "Literatti". Od 1998. do 2000. je bila u braku s Brianom Porizekom, a 2005. se udala za glumca Scotta Paettyja (52).

Nate Richert (42) u seriji je utjelovio zgodnog Harveyja Kinklea, no danas uopće ne liči na nekadašnjeg sebe što nije neobično jer je postao dio glumačke ekipe sa samo 18 godina. Pojavio se u četiri filma i onda se umirovio od glume. Bavi se pjevanjem i pisanjem pjesama, a od kolovoza 2019. je u braku s glumicom i modelom Malorie Felt.

Martin Mull (77) iza sebe ima dva razvoda, a od 1982. je u braku s pjevačicom Wendy Haas (71). Supružnici imaju kćer Maggie (35). Martin se pojavio u puno serija i filmova, a posljednje je glumio u sitcomu "The Cool Kids" koji se emitirao od 2018. do 2019. na Foxu i dobio dobre recenzije.