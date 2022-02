Mel Gibson snimljen je tijekom druženja s kćeri Lucijom u Malibuu i to nakon što se dugo vremena nije pojavljivao u javnosti.

Holivudski glumac Mel Gibson u posljednje se vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti, no paparazzi su ga uspjeli snimiti u Malibuu gdje živi i to tijekom druženja s kćeri Lucijom.

66-godišnji Mel pokupio je 12-godišnju Luciju iz škole, a dvojac se zaustavio u lokalnoj trgovini na sladoledu. Iako se pokušao sakriti iza tamnih naočala i zaštitne maske preko usta, objektive nije mogao izbjeći. Njegovo lice je ispod njih djelovalo umorno i iscrpljeno, a sudeći prema raščupanoj frizuri i neurednoj bradi ovih dana baš i ne mari previše za izgled ili nema vremena za to.

Naime, još je prošle godine potvrđeno da će Mel režirati i glumiti u nadolazećem akcijskom filmu "Smrtonosno oružje 5" i to čak 23 godine nakon što je izašao posljednji dio kultne franšize.

Pripreme za snimanje su u punom jeku, a Mel je nedavno otkrio da će se njegov dugogodišnji kolega, 75-godišnji Danny Glover također pojaviti u najnovijem nastavku, kao narednik LAPD-a Roger Murtaugh.

"Da, ja to režiram i stvarno se radujem. Volio bih da je Richard Donner još uvijek s nama da on to učini, ali nas je ostavio prerano. No on me zapravo pitao, rekao je "Hej, mali, ako ne uspijem, ti ćeš preuzeti uzde, ha?" Rekao sam mu da šuti tada. Mislim da mi je čast što sam to preuzeo od njega. Nazvao sam Dannyja, naravno, i rekao "Hej, stari, je li u redu s tobom ako ja ovo režiram?", na što je Glover odgovorio: "Da, učinimo to", zaključio je Mel za Entertainment Tonight.

Uz Melovo se ime inače veže niz skandala zbog kojih mu je s godinama pala popularnost. Mnogi mu tako ne mogu oprostiti neukusne antisemitske izjave koje su ga koštale i glumačkih angažmana, a 2010. godine isplivala je i snimka njegovih mizoginih i rasističkih komentara koje je snimila njegova tadašnja djevojka Oksana Grigorieva.

Ni na privatnom planu nisu mu cvjetale ruže i skandalima je uspio uništiti skladni brak s Robyn Denise Moore, koju je upoznao krajem 70-ih godina dok je još bio relativno nepoznat glumac. Vjenčali su se 1980. godine u Australiji i zajedno dobili jednu kćer i šestoricu sinova, a 2006. je Robyn podnijela papire za razvod nakon što su glumca uhitili zbog vožnje u pijanom stanu u Malibuu.

Nakon razvoda Gibson je započeo vezu s ruskom pijanisticom Oksanom Grigorievom s kojom je 2009. dobio kćer Luciju, a razišli su se već godinu kasnije. Grigorieva je Mela prijavila policiji zbog navodnog maltretiranja te slavni glumac nije smio prići njoj niti njihovoj kćeri. Zbog optužbi Gibsona su odbile neke producentske kuće te se godinama branio da ništa od navedenog nije istina.

Od 2014. godine slavni je glumac u vezi s Rosalind Ross, koja je od njega mlađa čak 34 godine i koja je prije tri godine rodila Gibsonovo deveto dijete. Upoznali su se kada je ona počela raditi za njegovu produkcijsku kuću Icon i ubrzo su se zaljubili, a glumac se tada konačno smirio.

