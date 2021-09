Manekenka Linda Evangelista nakon pet godina je odlučila progovoriti koji je razlog deformacije njezina lica.

Linda Evangelista bila je jedna od najtraženijih manekenki 90-ih godina, a mnogi ju pamte po rečenici da za manje od 10.000 dolara ne ustaje iz kreveta. Danas je priča nešto drugačija, a nekoć slavna manekenka na svom je Instagramu objasnila koji je razlog potpune promjene njezina izgleda.

"Danas sam poduzela veliki korak po pitanju ispravljanja nepravde koju trpim posljednjih pet godina, koliko i šutim u vezi svega. Želim poručiti svojim pratiteljima i svima koji se pitaju zašto ne radim posljednjih godina da je razlog svemu činjenica da sam brutalno unakažena procedurom Zeltiq's CoolSclupting, koja nije polučila rezultate kakve su govorili da hoće. Ta je procedura povećala, a ne smanjila moje masnoće u tkivu te me ostavila zauvijek unakaženom. Nisu pomogle ni dvije bolne operacije, a ostala sam, kako su mediji to opisali dobro "neprepoznatljiva", napisala je Linda na Instagramu.

Istaknula je kako je razvila PAH poremećaj, za koji nikada prije nije ni čula, a upravo to je potpuno uništilo cijeli njezin život. "Zbog toga sam pala u depresiju i veliku tugu. Postala sam pustinjak. Pokrenula sam tužbu kojom se želim riješiti ovog srama i svoju priču objavljujem javno. Umorna sam od ovakvog života. Želim izaći iz kuće uzdignute glave, iako više ne izgledam kao što me ljudi pamte", napisala je Evangelista. Brojni pratitelji uputili su joj podršku te su joj napisali kako se nadaju da će izaći iz svega još snažnija.

Inače, Linda Evangelista je jedan od originalnih svjetskih supermodela. Mnoge njezine kolegice slažu se da je jedna od najboljih manekenki u povijesti mode, a tijekom karijere je nerijetko bila upečatljiva i svojim izjavama.

"Mogu napraviti što god želite, sve dok ne moram govoriti", rekla je jednom prilikom. Ipak, njezina izjava iz listopada 1990. godine kada je rekla kako se "neće dignuti iz kreveta za manje od 10.000 dolara" ušla je u povijest.

Upravo te riječi pratile su je kamo god da je išla. Nastavila je raditi kao i prije, no kasnije je priznala kako joj nije bilo lako. "Imam osjećaj da će mi te riječi ugravirati u nadgrobni spomenik. U svakom intervjuu su to spominjali, a ispričala sam se stotinu puta jer to je bila samo šala", ispričala je manekenka. Dodaje kako je prije žalila što je to izjavila, no više se ne srami svoje izjave.

Lindu Evangelistu otkrio je lovac na talente iz Elite Model Managementa, a u New York se preselila 1984. godine. Na vrhu svoje karijere postala je muza fotografa Stevena Meisela te dizajnera Giannija Versacea i Karla Lagerfelda. Svi njezini suradnici opisivali su je kao djevojku predanu poslu, a tijekom karijere krasila je preko 700 naslovnica diljem svijeta.