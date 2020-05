Lindu Evangelistu otkrio je lovac na talente iz Elite Model Managementa, a u New York se preselila 1984. godine. U povijest je ušla kao jedna od prvih supermodela na svijetu.

Kanadska manekenka Linda Evangelista ovih dana slavi 55. rođendan, a radi se o jednom od originalnih svjetskih supermodela. Brojni mediji slažu se u tome da se radi o jednoj od najboljih manekenki u povijesti mode, a Evangelista je tijekom karijere bila upečatljiva i svojim izjavama, od kojih nisu sve najbolje prošle u javnosti.

"Mogu napraviti što god želite, sve dok ne moram govoriti", rekla je jednom prilikom. Ipak, njezina izjava iz listopada 1990. godine kada je rekla kako se "neće dignuti iz kreveta za manje od 10.000 dolara" ušla je u povijest.

Upravo te riječi pratile su je kamo god da je išla. Nastavila je raditi kao i prije, no kasnije je priznala kako joj nije bilo lako. "Imam osjećaj da će mi te riječi ugravirati u nadgrobni spomenik. U svakom intervjuu su to spominjali, a ispričala sam se stotinu puta jer to je bila samo šala", ispričala je manekenka. Dodaje kako je prije žalila što je to izjavila, no više se ne srami svoje izjave.

Lindu Evangelistu otkrio je lovac na talente iz Elite Model Managementa, a u New York se preselila 1984. godine. Na vrhu svoje karijere postala je muza fotografa Stevena Meisela te dizajnera Giannija Versacea i Karla Lagerfelda. Svi njezini suradnici opisivali su je kao djevojku predanu poslu, a tijekom karijere krasila je preko 700 naslovnica diljem svijeta.

U pet godina kosu je prebojila sa 17 različitih nijansi boja, a 30 godina kasnije i dalje je jedna od najljepših žena na svijetu.