Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović vjenčali su se 7. prosinca 1991. godine pred čak 500 uzvanika, a pjevačica je sada obilježila 30. godišnjicu braka videom s njihova ekstravagantnog vjenčanja.

Jedna od najpopularnijih pjevačica ovih prostora, Lepa Brena, na Instagramu je obilježila 30. godišnjicu braka s bivšim tenisačem Slobodanom Bobom Živojinovićem.

"I tako 30 godina", napisala je u opisu videa u kojem se, među ostalim, prisjetila i njihove svadbe. Obožavatelji su joj u komentarima čestitali godišnjicu, a mnogi su komentirali i kako je bila prekrasna mladenka.

Brena i Boba vjenčali su se 7. prosinca 1991. godine u tada najluksuznijem hotelu u SFRJ, beogradskom Interkontinentalu, a pjevačica je nosila Diorovu vjenčanicu. Ekstravagantno vjenčanje održalo se pred 500 uzvanika, najvećih sportskih i estradnih zvijezda, a par je dobio vrlo skupocjene darove.

Bila je to najveća i medijski najzapaženija svadba u povijesti Jugoslavije, koja se ubrzo nakon toga raspala, no brak pjevačice i bivšeg tenisača izdržao je do danas, unatoč mnogim padovima koje su doživjeli.

Par iz svojeg braka ima dva sina - Stefana i Viktora.

Severina se pohvalila kako je sredila svoju mamu, čak joj je i posudila svoje čupave štikle: "Kakva carica!" +26

Pamtimo ga kao policajca s urnebesnim "francuskim" naglaskom, a pogledajte kako izgleda 30 godina nakon kultne serije! +2