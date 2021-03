Andrewa Shue gledatelji su upoznali kao Billyja Campbella u seriji "Melrose Place" koja je bila jedna od najpopularnijih tijekom 90-ih godina.

Američki glumac Andrew Shue svjetsku je slavu stekao jednom od glavnih muških uloga u popularnoj seriji "Melrose Place" koja je bila hit 90-ih godina, a zahvaljujući kojoj je postao omiljen među ženskom populacijom.

Andrew danas ima već 54 godine i jedno od njegovih rijetkih pojavljivanja u javnosti ostavilo je mnoge bez teksta, jer godine su na njemu ostavile traga pa možemo reći da se itekako promijenio od dana kada je bio na vrhuncu slave. No svi se slažu kako je i dalje jednako šarmantan, a blistavi osmijeh i dalje mu zaštitni znak. Glumac je bio jedan od gostiju australske emisije "The Morning Show" u koju se iz New Yorka javio putem video poziva i kod mnogih probudio nostalgiju na neka prošla vremena, kojih se i sam prisjetio u razgovoru s voditeljima.

"Svijet se do danas promijenio i puno je teže postati slavan. Konkurencija je puno veća i sretan sam što sam se proslavio baš u trenutku kada se to trebalo dogoditi. Bilo je kao da sam ušao u svijet mašte, stvarno je bilo zabavno", izjavio je Andrew.

Otkrio je i da je njegova supruga Amy Robach bila velika obožavateljica lika Jakea Hansona kojeg je glumio Grant Show, ali ne i njegova lika Billyja Campbella. Našalio se i kako mu je postao životni cilj osvojiti ju nakon što je saznao kakve simpatije gaji prema Jakeu.

Serija "Melrose Place bila je jedna od najpopularnijih serija 90-ih godina, samo u Americi ju je po epizodi pratilo 15 milijuna gledatelja. Osim Andrewa u njoj su glumila brojna poznata glumačka lica uključujući i Marciu Cross, Heather Locklear, Lisu Rinna, Alyssu Milano, Courtney Thorne-Smith i Kristin Davis.