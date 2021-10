Kelly Osbourne puni 37 godina. Kćer poznatog pjevača Ozzyja Osbournea postigla je svjetsku slavu kad se za MTV snimao reality show o njihovoj obitelji. Danas se bori s ovisnošću.

Kelly Osbourne (36) pamtimo kao duhovitu i nestašnu tinejdžericu iz popularnog reality showa "The Osbournes" koji se snimao od 2002. do 2005.

Kelly je imala samo 17 godina kad su kamere zavirile u privatnost njezinog doma. Snimanje showa vješto je iskoristila da svijetu pokaže svoju dovitljivost, duhovitost i tinejdžerski bunt koji je često bio popraćen psovkama.

Nakon "Osbourneovih" Kelly je odlučila krenuti očevim stopama i razviti pjevačku karijeru, no njezin prvi album "Shut Up" iz 2002. nije naišao na preveliku slavu. Tek kad je snimila dirljivi duet "Changes" s ocem Ozzyjem Osbourneom, počela je stjecati slavu među na glazbenim ljestvicama.

Nakon pokušaja u glazbi, Kelly se okušala u glumačkim vodama. Prvu ulogu postigla je u tinejdžerskoj drami "Life as We Know It", a glumila je i s Miley Cyrus u komediji "So Undercover" iz 2013.

Svoju slavu Kelly je konačno pronašla tamo gdje je sve za nju počelo - na televizijskim showovima. Osim obiteljske reality avanture, gledatelji ju pamte kao natjecateljicu američkog "Plesa sa zvijezdama" gdje je bila 2009. s plesnim partnerom Louisom van Amstelom.

Posebno je poznata po modnim reality showovima poput "Fashion Police" i "Project Runway Junior" u kojem je bila dio žirija. Kelly Osbourne također je bila jedna od sutkinja u natjecateljskom showu "Australia's Got Talent".

Kad je imala 19 godina, Kelly je prvi put priznala roditeljima da je ovisna o tabletama za smirenje i završila na svom prvom odvikavanju. Njezina borba s ovisnošću traje sve do danas, unatoč uspješnoj televizijskoj karijeri.

Nakon četiri godine bez opijata Kelly je ponovno posustala u travnju ove godine i prošli tjedan ponovno završila na odvikavanju. Razlog njezinog ponovnog posezanja za tabletama navodno je Parkinsonova bolest s kojom se bori otac Ozzy Osbourne i nedavni prekid s dečkom.

Kroz godine Kelly je često mijenjala svoj izgled. Mnogi su tvrdili da je podlegla estetskim operacijama, no Osbourne tvrdi da je jedina operacija koju je imala bila vezana uz gubitak kilograma. Prije tri godine Kelly je bila na operaciji resekcije želuca, popularnog zahvata za mršavljenje. Zbog operacije je smršavila nevjerojatnih 38 kilograma i potpuno transformirala svoj izgled.