Kelly Osbourne na Instagramu pokazala drastičnu promjenu imižda i priznala čime ju je sve postigla.

Kelly Osbourne šokirala je svoje pratitelje na društvenim mrežama nakon što je objavila svoju najnoviju fotografiju i pokazala kako trenutačno izgled.

36-godišnja Kelly pozirala je s dvije pundžice u ljubičastoj kosi koja joj je već neko vrijeme zaštitni znak, ali ono o čemu svi pričaju je drastičan gubitak kilograma koji je doveo do potpuno novog izgleda. Kćer legendarnog rokera Ozzyja i Sharon Osbourne nikada nije bila mršavija, a to su primijetili i njezini pratitelji.

"Prelijepa si izvana i iznutra", "Ljepotica", "Ma to nisi ti", "Sjajno izgledaš", "Nevjerojatno što operacije mogu učiniti", "Tko je ovo? Zbunjena sam", "Izgledaš kao neka druga osoba", "Nalikuješ na mamu Sharon", "Jesi li radila nešto s usnama? Izgledaš drugačije" "Ljudi, tko je ova žena", "Što se dogodilo s licem", "Bila si prelijepa prije, a prelijepa si i sada", dio je komentara koje je dobila.

Kelly je u kolovozu prošle godine otkrila kako se podvrgnula tajnoj operaciji želuca kako bi smršavila.

"Bila sam na operaciji i nije me briga što drugi o tome misle. Uspjela sam i ponosna sam na sebe. Promijenila sam oblik želuca i to još prije dvije godine. Nikada, ali nikada neću lagati o tome jer to je najbolja stvar koju sam u životu učinila.

A u nedavnom razgovoru za Hollywood Raw detaljno je opisala injekcije i tretmane na koje se odlučila kako bi promijenila oblik lica i čeljusti, također jer je htjela izgledati što mršavije i nakon što je doživjela disfunkciju čeljusti.

"Promijenila sam oblik lica. Imala sam jak oblik disfunkcije čeljusti i jedna od stvari koju su liječnici poduzeli da ju spriječe bile su te injekcije nakon kojih sam počela izgledati mršavije. Ljudi su tada primijetili da sam stvarno smršavila jer sam se skroz promijenila", objasnila je Kelly.

U memoarima koje je napisala i objavila 2017. godine Kelly je progovorila o borbi s viškom kilograma i zloupotrebom droga. Prije nego je otišla na operaciju morala se otrijezniti i biti čista kako bi mogla donosti važne i velike odluke.

"Prvo sam morala postati sretna. Morala sam popraviti stanje u vlastitoj glavi prije nego popravim tijelo. Nikada nemojte započinjati ovako nešto ako niste dobro promislili. Prestala sam piti što je najbolja odluka koju sam donijela također i zaista sam željela popraviti stvari koje su se u meni prelomile. Nisam savršena, još uvijek puno griješim, padam, ali se i dižem", izjavila je Kelly.

Dodala je i kako je od jednog pića dnevno, završila na tri ispijene boce šampanjca u jednom danu i 24 žestice.