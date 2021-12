Jennifer Grey proslavila se ulogom u filmu "Prljavi ples", a evo koliko se do danas promijenila i zašto više ne nalikuje na sebe iz mlađih dana.

Američa glumica i zvijezda filma "Prljavi ples", danas 61-godišnja Jennifer Grey jedna je onih glumica pred kojom je bila obećavajuća karijere, a onda joj se dogodio iznenađujući pad slave.

Put do zvijezda bio joj je osiguran nakon pojavljivanja u filmovima "Ferris Bueller's Day Off" i "Prljavom plesu" koji su obilježili 80-e godine i njezina je budućnost izgledala blistavo, s mnoštvom uzbudljivih i unosnih projekata na vidiku. No tada se dogodio incident koji je njezinu karijeru usmjerio u potpuno neočekivanom smjeru.

5. kolovoza 1987. Jennifer i njezin tadašnji dečko te kolega iz filma "Ferris Bueller's Day Off" Matthew Broderick sudjelovali su u fatalnoj prometnoj nesreći u Sjevernoj Irskoj. Njihov je automobil prešao u suprotni trak i naletio na vozilo u kojem su se nalazile majka i kći, Margaret Doherty i Anna Gallagher koje su nažalost poginule na mjestu nesreće.

Matthew je bio optužen i proglašen krivim za nesmotrenu vožnju, a Jennifer se u međuvremenu oporavljala od teške trzajne povrede, što je rezultiralo slomljenim ligamentima na stražnjem dijelu vrata. Njezin oporavak je dugo potrajao i doveo ju je do kroničnih glavobolja i grčeva u predjelu vrata koje je poticao bilo kakav pokret ramenima.

Njezin film "Prljavi ples" premijerno je bio prikazan samo devet dana kasnije, ali Jennifer nije bila raspoložena za njegovu promociju, iako je ubrzo postao jedan od najuspješnijih filmova na kinoblagajnama. Osjećala se krivom, osjećala je sram, osjećala se kao da nije dostojna biti na planeti na račun života dvije potpuno nevine žene. Kombinacija duboke tuge, krivnje preživjele, a zatim i slave nove velike zvijezde pridonijela je njezinoj agoniji.

“Nije bio dobar osjećaj biti nazdraviti bilo čemu. Moja glava i moja ambicija više nisu bile iste”, rekla je svojevremeno za Sunday People.

U dobi od 27 godina Jennifer se povukla iz javnosti i odlučila se nositi sa svojom emocionalnom nevoljom pod vlastitim uvjetima i bez velikog pritiska, a u Hollywood se odlučila vratiti 1995. godine što se baš i nije pokazalo dobrom idejom.

Jennifer je bila ni više, ni manje nego najavljena kao gostujuća zvijezda u epizodi hit-serije "Prijatelji", a gledatelji serije žarko su iščekivali njezinu epizodu, međutim kad pojavila na malim ekranima, nisu mogli vjerovati svojim očima. Nekada preslatka glumica i prirodna ljepotica izgledala je potpuno drugačije i to više nije bila ona Jennifer kojoj su svi divili u "Prljavom plesu".

Naime, Jennifer se podvrgla dvjema operacijama nosa, što se pokazalo kao golema pogreška. Sama je izjavila kako je u operacijsku salu ušla kao zvijezda, a iz nje izašla kao anonimka jer su operacije potpuno izmijenile njezin izgled i zbog čega je Hollywood polako počeo gubiti interes za nju. Jedno je vrijeme čak planirala promijeniti ime samo kako bi mogla započeti potpuno novu karijeru, no na kraju je odustala od te ideje.

Bila je posebno nezadovoljna činjenicom da je zbog operacija počela strašno nalikovati na svog oca, glumca Joela Greya, kojeg publika pamti po ulozi u filmu "Cabaret" iz 1972. godine.

Glumica je imala i problema sa zdravljem, a liječnici su joj u jednom trenutku dijagnosticirali rak, od kojeg se srećom oporavila.

U ljeto 2000. godine Jennifer je započela romansu s američkom voditeljem i glumcem Clarkom Greggom, za kojeg se godinu dana kasnije udala. U braku su dobili kćer Stellu i zajedno su proveli 19 godina, a u srpnju prošle godine objavili su kako se razvode.

"Nakon 19 zajedničkih godina razdvojili smo se u siječnju, znajući da ćemo uvijek biti obitelj u kojoj se volimo, cijenimo i brinemo jedni za druge. Nedavno smo donijeli tešku odluku o razvodu, ali ostajemo bliski i duboko zahvalni na životnom putu koji smo dijelili i divnoj kćeri koju smo podigli. P. S. Plačemo dok ovo objavljujemo", napisala je tada glumica na svojem Instagramu uz fotografiju na kojoj grli sada bivšeg supruga.

Kćer Harisa Džinovića pokazala luksuznu vilu u koju se obitelj nedavno uselila, vidi se da na uređenju nisu štedjeli! +24

Kći slavnog glumca prepustila se strastima na plaži i to dok njezinog dečka nije bilo na vidiku, ali sve je lijepo objasnila! +15