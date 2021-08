Prošle su 34 godine otkako su Patrick Swayze i Jennifer Grey zauvijek osvojili srca publike kao Frances "Baby" Houseman i Johnny Castle u "Prljavom plesu".

Kultni film "Prljavi ples" premijerno je predstavljen na filmskom festivalu u Cannesu 1987. godine, a u kinima diljem svijeta 21. kolovoza iste godine. Do danas je zadržao status jednog od najpopularnijih filmova svih vremena, a brojna publika i dalje ga diže u nebesa.

Radnja filma prati ljubavnu priču između Frances "Baby" Houseman koja dolazi iz imućne obitelji i instruktora plesa Johnnyja Castlea. Zahvaljujući ljubavnoj priči tog para, Jennifer Grey i Patrick Swayze postali su jedni od najpopularnijih glumaca tog vremena.

Scenarij je napisala Eleanor Bergstein po iskustvima iz vlastitog djetinjstva još 1985. godine, no prošla je kroz pravi produkcijski pakao. Trebalo je nekoliko godina i nekoliko promjena u produkciji da film ugleda svjetlo dana, no iako je dugo trebalo da se sve završi, krajnji ishod bio je bolji od očekivanog.

Nezaboravna pjesma "(I've Had) The Time of My Life" dobila je Oscara za najbolju filmsku pjesmu, dva Zlatna globusa te nagradu Grammy. Proteklih godina objavljeno je nekoliko nastavaka i obrada filma "Prljavi ples", no niti jedna od njih nije zaživjela i dobila toliku pažnju publike koliko original.

Nekoć omiljena holivudska sklatkica Jennifer Grey proteklih je godina bila u centru pažnje zbog brojnih plastičnih operacija. Dvije godine nakon uspjeha "Prljavog plesa" Grey se podvrgla dvjema operacijama nosa, što se pokazalo kao golema pogreška. Sama je izjavila kako je u operacijsku salu ušla kao zvijezda, a iz nje izašla kao anonimka jer su operacije potpuno izmijenile njezin izgled, zbog čega je Hollywood polako počeo gubiti interes za nju.

U ljeto 2000. godine započela je romansu s američkom voditeljem i glumcem Clarkom Greggom, za kojeg se godinu dana kasnije udala. U braku su dobili kćer Stellu i zajedno su proveli 19 godina, a u srpnju prošle godine objavili su kako se razvode.

Patrick Swayze tragično je preminuo 2009. godine od posljedica raka, a cijela obitelj bila je uz njega do posljednjeg trenutka. Nikad prežaljeni glumac imao je zavidnu karijeru nakon "Prljavog plesa" te se pojavio u brojnim uspješnicama. Bavio se i glazbom, a upravo za "Prljavi ples" napisao je i snimio pjesmu She's Like the Wind".

Ljubavni život ovog ljepotana bio je pun sreće, a s Lizom Niemi bio je u braku od 1975. godine pa sve do svoje smrti. Zajedno su proveli 34 predivne godine, no nisu imali djece.