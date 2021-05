James Michael Tyler koji je u "Prijateljima" glumio Gunthera, na okupljanju ekipe iz serije mnoge je iznenadio izgledom.

Glumac James Michael Tyler (59) proslavio se ulogom Gunthera u popularnoj humorističnoj seriji "Prijatelji", u kojoj je bio angažiran kao statist, no ostao je glumiti u svih 10 sezona.

Kao voditelja kafića Central Perk u kojem se okupljala glavna šestorka iz serije, gledatelje je zabavljao svojim ironičnim komentarima i opsesijom s Rachel, a zaštitni znak bile su mu šarene košulje i kravate te kratka izblajhana kosa.

No Tyler se od tada puno primijenio i kada se na specijalnom okupljanju "Prijatelja" pridružio glavnoj glumačkoj ekipi putem Zooma, mnogi gledatelji ga nisu prepoznali.

"Hej ekipa, lijepo vas je opet sve vidjeti. Izgledate sjajno", kazao je preko videa, a na pitanje kako pamti svoje vrijeme u seriji odgovorio je: "Iskreno, to je najznačajnijih 10 godina u mojem životu".

Dodao je i kako nije mogao zamisliti bolje iskustvo te je nahvalio ekipu iz serije, ističući kako mu je bio gušt raditi s njima.

A iako je njegovo javljanje bilo kratko, njegove nove fotke i snimke brzo su preplavile društvene mreže i mnogi su se u čudu pitali je li to zapravo on.

this is Gunther???? from FRIENDS???? pic.twitter.com/vkFEQakO48