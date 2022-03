Justin Cooper proslavio se u filmu "Lažljivac" u kojem je glumio s Jimom Carryjem, no danas ga je nemoguće prepoznati i bavi se skroz drugačijim poslom.

Bivši glumac i dječja zvijezda Justin Cooper okrenuo je leđa glumi i sad se bavi sportskom i radijskim novinarstvom, a malo tko ga danas uopće i može prepoznati na prvi pogled.

Justin se proslavio kao 8-godišnjak u filmu "Lažljivac" iz 1997. godine u kojem je glumio s legendarnim Jimom Carreyjem, i igrao sina njegova sina koji je nehotice izazvao kaos kada mu se ispunila rođendanska želja da mu otac ne može lagati cijeli dan, već mora pričati samo istinu.

Nakon toga Justinu su se otvorila brojna vrata u Hollywoodu pa se tako pojavio i u filmu "Vragolasti Dennis" te popularnim serijama uključujući "Punu kuću", "Dječaci su se vratili", "Opću bolnicu" i "Dječak upoznaje svijet" i mnogim drugima.

No danas 33-godišnji Justin odustao je od glume i danas radi kao izvršni producent na FoxSportsu. Također se može čuti u raznim radijskim emisijama uključujući "The Ben Maller Show" i "Outkick the Coverage" Claya Travisa, a njegov profil na Twitteru pokazuje da je vrlo aktivan kada je u pitanju praćenje sporta jer redovito izvještava o igrama i ligama američkog nogometa.

Inače, Jim Carrey je svojevremeno za Justina imao samo riječi hvala jer mu je pomogao stvoriti ono što je smatrao najboljom scenom u filmu "Lažljivac".

“Sviđa mi se ta jedna scena ujutro na njegov rođendan, bilo je stvarno zabavno jer ništa od toga nije bilo planirano i jednostavno smo se na neki način igrali zajedno i smislili da sam progutao njegov rođendanski poklon i da se krije negdje u odjeći", otkrio je Jim u jednom od prošlih intervjua.

