Justin Cooper proslavio se filmovima "Lažljivac" i "Vragolasti Dennis 2", no onda je odustao od glume i danas se bavi drugačijim poslom.

Američki glumac Justin Cooper prije nekoliko je dana proslavio 33. rođendan, no dani najveće slave daleko su iza njega. Cooper je u svijet glume ušao kao petogodišnji dječak te je glumio u nekoliko reklama, a gostovao je i u seriji "Puna kuća".

Čitav svijet je osvojio kada se s poznatim glumcem i komičarem Jimom Carreyjem pojavio u filmu "Lažljivac". U komediju je uloženo 45 milijuna dolara, a na kraju je ostvarila zaradu od čak 302 milijuna. Karijeri mladoga glumca to je dalo vjetar u leđa te su ga zaposlili i na nastavku filma o vragolastom Dennisu.

Komedija "Vragolasti Dennis 2" snimljena je 1998. godine, malo prije Justinova desetog rođendana. Priča filma vrti se oko dječaka koji uvijek nekako nanese štetu svom susjedu, gospodinu Wilsonu, iako ima dobre namjere. Wilson je često bijesan zbog Dennisa, no zapravo mu je on i simpatičan i u "Vragolastom Dennisu 2" postane ljubomoran kada dođe njegov djed.

Cooper se danas više ne bavi glumom, no ostao je u svijetu zabave. Radi kao izvršni producent za "The Ben Maller Show" na radiju Fox Sports te svoj život drži podalje od znatiželjne javnosti. Za svoje je uloge bio nominiran za nekoliko nagrada, no otkako je odustao od života pred kamerama nije izrazio želju da bi se vratio.

