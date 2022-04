Julia Roberts zablistala je na premijeri serije "Gaslit" u New Yorku na kojoj se pojavila u društvu Seana Penna.

Američka glumica Julia Roberts i dan danas nosi titulu holivudske miljenice i kraljice romantičnih komedija, posljednji put smo je na platnima gledali prije 20 godina, no ovih dana promovira svoj novi film "Ulaznica za raj" u kojem glumi s Georgeom Cloonyjem.

Uz to 54-godišnja glumica promovira i svoju novu seriju "Gaslit" u kojoj glumi sa Seanom Pennom i čije prikazivanje kreće 24. travnja, a o čemu je progovorila u intervjuu za The New York Times. Na premijeri serije u New Yorku pojavila u društvu Seana, a njezini se obožavatelji slažu da i danas izgleda besprijekorno, a širokom osmijehu koji je s godinama postao njen zaštitni znak i dalje se mnogi dive.

I samu Juliju iznenadilo je što je prošlo toliko vremena otkako je glumila u nekoj romantičnoj komediji, a otkrila je i da postoji vrlo dobar razlog zašto je prošlo tako dugo vremena.

"Nemoguće da je prošlo već 20 godina, zar ne? Ali evo u čemu je stvar, da sam mislila da je nešto dovoljno dobro, snimala bih i prije. A posljednjih 18 godina sam i odgajala troje djece. To dodatno podiže ljestvicu jer onda se više nisam ni pitala je li neki projekt dovoljno dobar. Tu je i usklađivanje suprugovog raspored, mog rasporeda, rasporeda djece u školi i praznika", pojasnila je Julia.

Glumica će u srpnju će proslaviti 20. godišnjicu braka sa snimateljem Danielom Moderom s kojim ima 17-godišnje blizance Phinnaeusa i Hazel te 14-godišnjeg sina Henryja.

"Ljudi ponekad pogrešno protumače i pomisle da nisam ništa radila jer nisam htjela. Da sam pročitala neki scenarija za koji bih pomislila da je razina pisanja onog za "Notting Hillu" ili razina lude zabave za "Moj najbolji prijatelj se ženi. I to se nije dogodilo sve do filma "Ulaznice za raj", a koji je Ol Parker napisao i režirao. Pročitala sam scenarij i pomislila da će ovo funkcionirati samo s Georgeom Clooneyjem", izjavila je i dodala da živi svoje glumačke snove.

