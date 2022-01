Ljubavna priča Julije Roberts i Matthewa Perryja započela je nakon što se ona pojavila kao gostujuća glumica u seriji "Prijatelji", a potrajala je godinu dana.

Julia Roberts i Matthew Perry danas su jedna od najpoznatijih glumačkih imena Hollywooda, no rijetki su oni koje se sjećaju da je ovaj dvojac bio ludo zaljubljen i to nakon što ju je on uspio nagovoriti da se pojavi u hit-seriji "Prijatelji" u kojoj je glumio.

Bilo je to 1995. godine u epizodi u kojoj je njegov lik Chandler Bing naletio na staru školsku prijateljicu Susie iliti Juliju i otišao s njom na nekoliko spojeva.

Jedan od tvoraca serije Kevin Bright kasnije je otkrio kako je Matthew pokušao pridobiti Juliju neko vrijeme da se pojavi u seriji, a da bi u tome uspio čak joj je napisao esej o kvantnoj fizici.

"Poručila mu je: 'Napiši mi rad o kvantnoj fizici i ja ću to učiniti'. Kako sam shvatio, Matthew je otišao, napisao rad i poslao joj ga faksom sljedeći dan", ispričao je Kevin za The Hollywood Reporter.



Par je nakon snimanja završio u ljubavnoj vezi koja je potrajala godinu dana, prije nego što su se razišli.

Julia se kasnije udala za snimatelja Dannyja Modera kojeg je upoznala na snimanju filma "Meksikanac" 2000. godine, s kojim je još uvijek u sretnom braku, a Matthew je počeo izlaziti s Yasmine Bleeth, u koju se njegov lik Chandler također zaljubio u seriji.

Ubrzo nakon prekida s Juliom, Matthew je postao ovisnik o teškim drogama i opijatima, a unatoč tome što su se razišli, glumica mu je ponudila pomoć i poslala mu poruku u kojoj mu je poručila da je i više nego dobrodošao njezinom ranču u Novom Meksiku ako treba mjesto za miran oporavak.

No nažalost, čini se kako se glumac nikada nije u potpunosti riješio pakla ovisnosti, a njegove najnovije fotografije sve zabrinjavaju i to zbog zapuštenog izgleda koji je posljedica burnog načina života i velikog tereta slave s kojim se teško nosio.

Matthew je ranije javno priznao kako se zbog posljedica teških ovisnosti uopće ne sjeća nekih dijelova sa seta serije koja mu je donijela svjetsku slavu, a u kojoj je glumio deset godina. Bio je ovisan o lijeku Vicodin, a počeo ga je uzimati zbog nesreće koju je doživio vozeći skuter na vodi. Uspješno mu je smanjivao bolove, no s vremenom nije mogao provesti nijedan dan bez tablete. Mučili su ga i problemi s alkoholom, od kojeg se liječio u nekoliko navrata.

