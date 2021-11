Julia Roberts objavila je na Instagramu dosad neviđenu fotografiju sa svojim blizancima koje rijetko pokazuje u javnosti.

Jedna od omiljenih holivudskih glumica i vlasnica neodoljivog osmijeha Julia Roberts objavila je na društvenim mrežama rijetku fotografiju svojih blizanaca koje je dobila s današnjim suprugom Dannyjem Moderom i to povodom njihova 17. rođendana.

54-godišnja Julia na profilu na Instagramu podijelila je fotografiju na kojoj pozira s Hazel Patricijom i Phinnaeusom Finnom Walterom dok su bili tek malene bebe, a čije privatne živote drži inače podalje od javnosti i o njima se malo toga zna.

Hazel se tek u lipnju ove godine prvi put pojavila na crvenom tepihu i to u Cannesu na premijeri filma "Flag Day" na koju je stigla u društvu oca.

Daniel i Julia su pred oltar stali 2002. godine, a nedavno su proslavili 19. godišnju braka te je također obilježili i na društvenim mrežama, gdje su objavili zajedničke fotografije.

Posljednjih nekoliko mjeseci počele su kružiti glasine o tome da je par pred razvodom, no Julia i Daniel su medijima ispričali kako su to samo tračevi na koje ne obraćaju pažnju. Ipak, o svemu su razgovarali sa svojom djecom jer ne žele da oni steknu krivi dojam, a već su odavno djeci objasnili da postoji mogućnost kako će se slična šuškanja ponavljati, s obzirom na to da su oboje slavne osobe.

Par osim Hazel i Phinnaeusa Finna Waltera dijeli i 14-godišnjeg sina Henryja Daniela koji se također rijetko kada pojavljuje u javnosti.

