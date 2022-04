Jennifer Grey proslavila se u filmu "Prljavi ples", nakon kojeg nije snimila niti jednu veću i značajniju ulogu.

Američka glumica Jennifer Grey ovih je dana progovorila o odluci da operira nos na vrhuncu svoje karijere ranih 90-ih, nakon čega je nestala iz Hollywooda, kao i o odnosu s pokojnim kolegom Patrickom Swayzeom, s kojim je snimila kultni "Prljavi ples".

Danas 62-godišnja glumica napravila je dvije operacije nosa nakon što se 1987. godine proslavila ulogom Baby Houseman, no zbog novog izgleda postala je gotovo neprepoznatljiva, a sada je priznala kako je zbog toga preko noći izgubila vlastiti identitet i karijeru.

Prisjetila se kako je prisustvovala jednoj filmskoj premijeri, i to nedugo nakon operacije, otkrivši da njezin prijatelj i glumac Michael Douglas nije imao pojma tko je ona jer je izgledala potpuno drugačije.

"To mi je bio prvi izlazak u javnost. I to je bilo to, postala sam nevidljiva iz dana u dan. U očima svijeta to više nisam bila ja. Potrošila sam puno energije pokušavajući shvatiti gdje sam pogriješila, zašto sam protjerana iz holivudskog kraljevstva. Preko noći sam izgubila identitet i karijeru", izjavila je Jennifer za magazin People promovirajući svoje nove memoare, "Out of the Corner" i otkrila da joj je majka sugerirala da operira nos jer je to učinila ona, baš kao i njezin otac Joel Grey.

Jennifer je progovorila i o odnosu s Patrickom Swayzeom i priznala kako su među njima postojale određene tenzije i da jednostavno nikada nisu kliknuli do kraja.

"Na isti način na koji Baby i Johnny nisu trebali biti zajedno, nismo ni mi. Po prirodi si nismo odgovarali, a činjenica da smo trebali biti prirodni spoj stvorila je napetost. Kada bih mogla, danas bih mu rekla da mi je žao što nisam mogla cijeniti i uživati u onome tko je on", zaključila je glumica.

