Kurt Russell proslavio je okrugli 70. rođendan, a većinu života proveo je s Goldie Hawn.

Glumac Kurt Russell je tijekom svoje dugogodišnje karijere često završavao na listama najseksi muškaraca na svijetu, a i danas slovi za miljenika žena.

Russell ovog ožujka slavi okrugli 70. rođendan, a iako za njim žene i dalje lude, on je već više od 38 godina vjeran samo jednoj - glumici Goldie Hawn (75).

Kurt, kojemu je otac također bio slavni glumac Bing Russell, karijeru je započeo kao dječji glumac te se u šezdesetima pojavio u brojnim filmovima, uključujući "Dogodilo se na Svjetskom sajmu" (1963) s Elvisom Presleyjem u glavnoj ulozi.

Zanimljivo je da je 16 godina kasnije sam utjelovio Elvia u istoimenoj mini-seriji, za što je nominiran za Emmyja. Iste te 1979. godine oženio se za glumicu Season Hubley s kojom je u braku bio četiri godine, a zajedno su dobili sina Bostona.

Goldi je prvi put upoznao na snimanju filma "The One and Only, Genuine, Original Family Band", 1967. godine. Njoj je tada bila 21, a njemu tek 16 godina i nisu odmah kliknuli. No kada su se ponovno sreli na setu romantične drame "Swing Shift", 15 godina kasnije, dogodila im se ljubav koja traje do današnjih dana.

A iako su skupa već gotovo četiri desetljeća, Kurt i Goldie nikada nisu svoju ljubav okrunili brakom te to ni ne namjeravaju.

"Sviđa mi se biti Kurtova djevojka, i obratno. Sretni smo", rekla je Goldie u jednom intervjuu.

I ona iza sebe ima jedan propali brak. Goldie je od 1976. do 1982. godine bila udana za glazbenika Billa Hudsona s kojim je dobila sina Olivera i kći Kate koje je Kurt, nakon što ih se njihov otac odrekao, prihvatio i odgajao kao svoje.