Glumica Goldie Hawn u novom intervjuu otkrila je tajnu dugovječnosti veze s glumcem Kurt Russelom koja traje 38 godina.

Glumci Goldie Hawn (75) i Kurt Russell (69) zajedno su već 38 godina i jedan su od najdugovječnijih holivudskih parova.

Upoznali su se još 1967. godine na snimanju filma "The One and Only, Genuine, Original Family Band". Goldie je tada imala 21, a Kurt tek 16 godina i nisu odmah međusobno kliknuli.

No kada su se ponovo sreli na setu romantične drame "Swing Shift", 15 godina kasnije, dogodila im se ljubav koja traje do današnjih dana.

Goldie je sada za Radio Times otkrila u čemu leži tajna njihove dugovječnosti koja nikako nije tipična za holivudske parove.

"Mislim da je najvažnije zapitati se želite li biti u vezi s nekim. Ako dvoje ljudi zaista želi biti zajedno, to je nešto što trebaju cijeniti i održavati vezu svježom", kazala je glumica, a zatim je navela i načine za održavanje strasti u vezi.

"Pobrinite se da zajedno izlazite kad god to možete. Smijte se puno. Pobjegnite od djece. Zabavljajte se. Planinarite. Iznajmite sobu u hotelu. Uradite nešto neobično. Za mene je to najbolji način za probuđivanje strasti u vezi", savjetuje Goldie.

Par je nedavno snimio i novi zajednički film "Božićne kronike 2" koji je nastavak istoimenog filma iz 2018. godine, a Goldie je tijekom gostovanja u showu Ellen DeGeneres otkrila da su se na snimanju osjećali kao da su na medenom mjesecu.

No iako njihova ljubav ne jenjava ni nakon gotovo četiri desetljeća, Goldie i Kurt nemaju namjeru ni želju stati pred oltar.

"Sviđa mi se biti Kurtova djevojka, i obratno. Sretni smo", kazala je glumica. Oboje iza sebe imaju propale brakove.

Goldie je bila udana za glazbenika Billa Hudsona s kojima ima i svoje djece, sina Olivera i kći Kate, a Kurt iz braka s glumicom Season Hubley ima sina Bostona.