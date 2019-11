Kurt Russell prošetao je s partnericom Goldie Hawn i sinom Wyattom, no malo tko ga je prepoznao zbog neuredne kose i brade.

68-godišnji glumac Kurt Russell prošetao je sunčanim Brentwoodom s partnericom Goldie Hawn i sinom Wyattom Russellom.

Ipak, trebao nam je pokoji trenutak da prepoznamo da se iza guste sijede brade i kose nalazi upravo Kurt jer glumac inače ne fura takav imidž, barem ne onaj s poprilično neurednom kosom i bradom.

U njegovu obranu, riječ je o pripremama za novu ulogu Djeda Božićnjaka, kojeg je Kurt očito odlučio što vjernije utjeloviti.

Radi se o nastavku filma "Božićna kronika". Zanimljivo, u prvom nastavku Baku Mraz utjelovila je njegova životna partnerica Goldie Hawn, ali nije poznato je li ta uloga ponovno pripala njoj.

No njegovo je srce još uvijek samo njezino, a par je zajedno od davne 1983. godine. Prije toga Kurt je bio u braku s glumicom Season Hubley, no brak je potrajao svega 4 godine, pa je to vjerojatno i razlog zbog kojeg nikada nakon toga nije ponovno stao pred oltar.

Veza s Goldie započela je neposredno nakon razvoda, a sin Wyatt rođen je 1986. godine. Goldie iz propalog braka s Billom Hudsonom ima kćer Kate Hudson, koja smatra da joj je otac upravo Kurt.