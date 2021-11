Edwardu Furlongu svi su predviđali blistavu budućnost nakon filma "Terminator", no ovisnosti i buran život odveli su ga daleko od toga.

Američki glumac Edward Furlong na vrhuncu slave je bio kada je objavljen kultni "Terminator", a svi su mu predviđali blistavu budućnost u svijetu filma. Furlong danas ima 44 godine, a čini se da je daleko od ostvarenja sna kojeg je imao prije nekoliko desetljeća.

Skandali i problemi s opijatima s kojima se susreo već tijekom 90-ih godina učinili su svoje i ostavili trag na glumčevu tijelu i licu. Dugo se nije pojavljivao u javnosti i povukao se daleko od glamuroznog Hollywooda, a kada se i pojavi u pred kamerama, može ga se vidjeti jedino u totalno zapuštenom i neurednom izdanju, u kojem ga malo tko može prepoznati.

Edwarda život nije mazio. Svog oca nije poznavao, a nakon što je majka potpuno izgubila kontrolu nad njim, o glumcu su se brinuli ujna i ujak sve do ranih tinejdžerskih godina. U dobi od 15 godina započeo je vezu s 29-godišnjom učiteljicom glume Jacqueline Domac za vrijeme snimanja "Terminatora". S vremenom je ona postala njegova menadžerica, no u tom se poslu i nije najbolje snašla. Edward je glumio tek u nekoliko filmova koji su doživjeli neuspjeh i pokupili samo negativne kritike, ni s jednim nije doživio tako veliki uspjeh kao s "Terminatorom". Zbog veze s Jacqueline posvađao se s obitelji te su završili na sudu.

Jacqueline mu je s vremenom postala i zaručnica, no zaruke nisu dugo potrajale, pa je poslovnom i ljubavnom odnosu došao kraj. 1999. godine tužila ga je da joj duguje novac koji je zaradila kao njegova menadžerica, a tvrdila je i da ju je fizički zlostavljao. Glumac je u to vrijeme bio ovisan o teškim drogama i borio se s ovisnošću o alkoholu. S Rachael Bellom bio je u braku od 2006. godine, no tri godine kasnije ona je zatražila razvod. Zajedno su dobili sina kojeg je on nastavio viđati, no nakon što je Bella testirala svog sinčića na droge, Edward je mogao sina viđati samo uz nadzor jer su mu u krvi pronašli tragove droga.

Njegova karijera ponovno je krenula uzlaznom putanjom 1997. godine zahvaljujući filmu "American History X", u kojem je glumio s Edwardom Nortonom, a uloga mladića s poteškoćama donijela mu je nekoliko nominacija za filmske nagrade. Uspješan mu je bio i film "Detroit Rock City", u kojemu je glumio uz Natashu Lyonne, s kojom je navodno bio u vezi, a koju publika zna iz serije "Orange Is The New Black".

Ipak, nakon toga je ponovno sve stalo, a zbog ovisnosti nije dobio ni ulogu u novim nastavcima "Terminatora". Pred sudom je priznao kako je doživio potpuni bankrot, a završio je i u zatvoru. Mnogi kolege s kojima je radio slažu se kako glumac ima veliki talent, a prije dvije godine radio je na filmu "Terminator: Dark Fate". Angažman mu je trajao samo jedan dan, a kritika je o tom filmu imala podijeljena mišljenja.

