Edward Furlong nakon borbe s ovisnošću i boravka u zatvoru šeće neprepoznatljiv.

Američki glumac Edward Furlong, kojemu je cijeli svijet nakon uloge Johna Connora u kultnom "Terminatoru" predviđao neviđeni uspjeh i blistavu budućnost, slavi 42. rođendan, međutim njegov se život danas ne može tako opisati.

Skandali i problemi s opijatima s kojima se susreo već tijekom 90-ih godina učinili su svoje i ostavili trag na glumčevu tijelu i licu. Dugo se nije pojavljivao u javnosti i povukao se daleko od glamuroznog Hollywooda, a kada se i pojavi u javnosti, može ga se vidjeti jedino u totalno zapuštenom i neurednom izdanju, u kojem ga malo tko može prepoznati.

Edwardov život nije bio nimalo lak. Nije poznavao oca, njegova je majka ubrzo izgubila kontrolu nad njim, a o njemu su se brinuli ujna i ujak sve do ranih tinejdžerskih godina. U dobi od 15 godina započeo je vezu s 29-godišnjom učiteljicom glume Jacqueline Domac za vrijeme snimanja "Terminatora". S vremenom je ona postala njegova menadžerica, no u tom se poslu i nije najbolje snašla. Edward je glumio tek u nekoliko filmova koji su doživjeli neuspjeh i pokupili samo negativne kritike, ni s jednim nije doživio tako veliki uspjeh kao s "Terminatorom". Zbog veze s Jacqueline posvađao se s obitelji te su završili na sudu.

Jacqueline mu je s vremenom postala i zaručnica, no zaruke nisu dugo potrajale, pa je poslovnom i ljubavnom odnosu došao kraj. 1999. godine tužila ga je da joj duguje novac koji je zaradila kao njegova menadžerica, a tvrdila je i da ju je fizički zlostavljao. Glumac je u to vrijeme bio ovisan o teškim drogama i borio se s ovisnošću o alkoholu.

Ponovni uspjeh doživio je 1997. godine s filmom "American History X", u kojem je glumio s Edwardom Nortonom, a uloga mladića s poteškoćama donijela mu je nominaciju za najboljeg mladog glumca. Uspješan mu je bio i film "Detroit Rock City", u kojemu je glumio uz Natashu Lyonne, s kojom je navodno bio u vezi, a koju publika zna iz serije "Orange Is The New Black".

No nakon toga karijera mu je ponovno krenula silaznom putanjom i više nije snimio niti jednu značajniju ulogu. Zbog ovisnosti nije bio ponovno angažiran za ulogu Johna Connora u novom nastavku "Terminatora" koji se snimao 2002. godine, a njegovu je ulogu dobio Nick Stahl.

Od početka 2000. godine bio je uhićen nekoliko puta, i to zbog nasilnog ponašanja, narušavanja javnog reda i mira, posjedovanja droge te vožnje pod utjecajem opijata i alkohola. Pred sudom je priznao kako je doživio potpuni bankrot, a završio je i u zatvoru.

Ipak, redatelji i glumci koji su imali prilike surađivati s njime slažu se kako je riječ o velikom talentu pa možda nije čudno što je najavljen njegov povratak na filmska platna, i to ni više ni manje nego u novom filmu "Terminator: Dark Fate".

Edward će se tako ponovno naći uz bok Arnolda Schwarzeneggera i Linde Hamilton, što je potvrdio redatelj franšize James Cameron. Premijera filma očekuje se početkom studenog ove godine, kada ćemo vidjeti što je ostalo od nekadašnjeg Johna Connora kojega su svi obožavali.