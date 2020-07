Heath Ledger je po mnogima odigrao najzapaženiju i najbolju ulogu Jokera u "Vitezu tame", uz bok Christianu Baleu i Sir Michaelu Caineu.

Gledatelji Dome TV večeras će imati priliku uživati u poslastici redatelja Christophera Nolana naziva "Vitez tame" iliti nastavku hit filma "Batman početak", o životu Brucea Waynea i njegova alter ega čovjeka šišmiša.

Uloga Batmana je u ovom nastavku pripala kralju holivudskih transformacija Christianu Baleu, koji nikada nije imao problema s fizičkim promjenama s kojima je zbog filmskih uloga išao gotovo do krajnosti. No, čini se kako se za ovu ulogu nije morao drastično mijenjati, obzirom da je u jednom od intervjua priznao da nije toliko pazio na mišićnu masu i kilograme, kao što je to bio slučaj za "Batman početak" iz 2005. godine. Razlog tome je taj što je njegov lik dobio novo dizajnirano Batman odijelo u kojem je automatski izgledao mršavije i fleksibilnije.

No, svu pažnju u "Vitezu tame" zapravo je privukao zlikovac, lik Jokera kojeg je sjajnom izvedbom utjelovio pokojni glumac Heath Ledger. I dok su mnogi mislili kako će teško nekome uspjeti nadmašiti Jokera kojeg je također besprijekorno odigrao Jack Nicholson u Batmanu iz 1989. godine, prema mišljenju mnogih upravo je to Heathu pošlo za rukom.

On je prema mišljenu glumca Sir Michaela Cainea, koji je također glumio s njim u istom filmu, uzeo sve šanse Nicholsonu da ostane zapamćen kao najbolji Joker.

"Jack je bio kao figura klauna, dobroćudan ali zloban, nešto poput ubojice starog ujaka. Mogao je biti smiješan i nasmijati nas. Heath je otišao u potpuno drugom pravcu od Jacka, on je zaista djelovao poput zastrašujućeg psihopata. On je sjajan momak i njegov lik Jokera bit će svima pakleno otkriće", izjavio je Caine nakon snimanja filma.

Dodao je kako se u to najbolje uvjerio tijekom snimanja scene u kojoj Joker dolazi posjetiti Brucea Waynea u njegov stan. Naime, prije toga nije ga imao priliku upoznati i raditi s njim pa kad je Heath snimio svoj dio, Michael se toliko uplašio da je čak zaboravio svoj tekst.

Hoćete li i vi reagirati kao Michael i tko je po vama najbolji Joker iz Batmana, provjerite već večeras u programu Dome TV s početkom u 19.55 sati.