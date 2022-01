Geri Halliwell paparazzi su snimili bez trunke šminke iako se pokušala sakriti ispod šilterice, a na fotografijama je neprepoznatljiva.

Pjevačica Geri Halliwell, danas Horner, proslavila se u 90-ima s britanskom pop-senzacijom Spice Girls čiji se hitovi slušaju i danas.

Kao Ginger Spice, Geri je zbog crvene kose, ali i razuzdanog karaktera, slovila kao najvatrenija spajsica, a sve je šokirala kada je 1998. odlučila napustiti grupu i pokrenuti samostalnu karijeru.

Očekivano, uspjeh koji je ostvarila s djevojkama iz Spice Girls sama nikad nije uspjela nadmašiti, a danas je ne bi prepoznali ni najveći obožavatelji.

49-godišnju Geri paparazzi su ulovili dok je u Londonu šetala psa, a iako se skrivala ispod šilterice, uspjeli su snimiti njezino lice bez trunke šminke. Fotke su brzo obišle svijet, a izgled pjevačice mnoge je zabrinuo.

Halliwell se neko vrijem borila s bulimijom zbog čega je smršavjela 44 kilograma, no tvrdi da je te probleme nadišla i da se osjeća ugodno u svom tijelu.

Danas živi mirnim životom sa suprugom Christopherom Hornerom s kojim je u breku od 2015. godine i zajedno imaju dvoje djece, a oboje su posvojili i djecu koju su dobili s prijašnjim partnerima.

Prije nego što je sa Spice Girls osvojila svijet, Geri je radila kao plesačica u klubu na španjolskoj Mallorci. Pozirala je i gola u nekoliko navrata, a kada se proslavila, te su fotke bile u fokusu brojnih medija.

Skupa s Mel C, Mel B, Victorijom Beckham i Emmom Bunton, Geri je 1994. godine bila na audiciji za novu grupu te su djevojke u kratkom roku osvojile svjetske top-liste. "Wannabe", "Spice up your life", "Say you'll be there" i "Too Much" samo su neki od hitova kojima su Spice Girls pomele svu konkurenciju sredinom 90-ih godina, a do danas su ostale jedna od najuspješnijih ženskih pop-skupina u povijesti svjetske glazbe.

Kako je Geri izgledala u danima najveće slave i koliko se od tada promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

