Fuad Backović Deen obilježio je 18. rođendan pjesme "In The Disco" s kojom je 2004. godine predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu, a napisala ju je Vesna Pisarović.

Pjevač Fuad Backović Deen je 2004. godine predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu s pjesmom "In The Disco".

Pjesma je mnogima ostala u pamćenju i nakon 18 godina, a Deen nije pripustio obilježiti veliku obljetnicu na društvenim mrežama.

"Pjesma 'In The Disco' ovaj tjedan puni 18 godina! Wow! Koja avantura! Kakav uspjeh na izboru za pjesmu Eurovizije! Obje večeri natjecanja među top 10 najboljih pjesama i izvedbi. Jedan od četiri najbolja rezultata koje je Bosna i Hercegovina ikad ostvarila", napisao je svojem Twitteru, a istu je objavu podijelio i u pričama na Instagramu gdje se posebno zahvalio Vesni Pisarović koja je napisala pjesmu. Deen je tada natjecanje završio na visokom 9. mjestu.

“In the Disco” turns 18 years this week!!! Wow! What an adventure! What a Eurovision Song Contest success! Both nights of the competition in top 10 best European songs and performances. One of 4 best results ever made for Bosnia & Herzegovina 🇧🇦!Best video presentation of 2004ESC pic.twitter.com/0RXtVvB0l5