Fuad Backović Deen objavio je prvi selfie na društvenim mrežama u 2022. godini pa dobio komplimente na račun izgleda.

Mnogi se i danas dobro sjećaju bosanskohercegovačkog pjevača Fuada Backovića, poznatog i kao Deena, koji je 2004. godine predstavljao svoju zemlju na Euroviziji u Istanbulu pjesmom "In the disco".

39-godišnji Deen danas živi i izgleda potpuno drugačije nego u spomenuta vremena, a u susjednim se krajevima rijetko kada pojavljuje. Iz Bosne i Hercegovine se preselio u Italiju gdje je proveo sedam godina, odakle se preselio u Los Angeles gdje i danas radi kao modni savjetnik, a dio svoje svakodnevice dijeli na društvenim mrežama.

Tako je ovih dana objavio svoj prvi selfie u u 2022. godini i zaradio komplimente i pohvale na račun izgleda.

"Dugo se nismo vidjeli", napisao je Deen uz objavu.

"Tako si zgodan", "Zdravo ljepotanu", "Blistaš", poručili su mu pratitelji, a javila mu se i prijateljica Hana Hadžiavdagić koja mu je u komentarima ostavila nekoliko emotikona srca.

Deen ne krije i da je sretno zaljubljen u svog partnera Wila Phearsona III, a obojica često dijele zajedničke fotografije na kojima izgledaju sretno i zaljubljeno.

Deen je svoju sreću na Euroviziji iskušao i 2016. godine, kada je s pjevačicom Dalal Midhat-Talakić, violončelisticom Anom Rucner i reperom Jalom Bratom otpjevao pjesmu "Ljubav je", no nisu se uspjeli kvalificirati u finale natjecanja. Uz to iali smo ga priliku gledati i u prvoj sezoni Farme davne 2008. godine, no samo nakratko, jer je iz showa ispao prvi.

