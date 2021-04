Pippa Middleton je prije 10 godina završila na naslovnicama svih medija zbog haljine koju je odabrala za sestrino vjenčanje, a danas živi mirnim obiteljskim životom.

Budući britanski kralj, princ William, i njegova supruga Kate Middleton slave 10. godišnjicu braka, a svijet se prisjeća jednog od najraskošnijih kraljevskih vjenčanja u novijoj povijesti. Nisu samo William i Kate onda bili u centru pažnje. Taj je dan označio i novi život za Pippu Middleton, sestru vojvotkinje od Cambridgea. Naime, Pippa se našla u centru pozornosti zbog haljine koju je odabrala za sestrino vjenčanje.

Svijet su obišle fotke njezine pozadine koja se isticala u pripijenoj bijeloj svečanoj haljini, a sama Pippa je zbog toga dobila i posebnu stranicu na internetu, koja je brojala fanove u milijunima. "Bila sam iznenađena i još danas mi nije jasno čemu tolika buka oko svega", rekla je Pippa prije dvije godine o cijeloj toj situaciji.

Istaknula je kako je već nekoliko godina pod budnim okom javnosti koja prati svaki njezin korak, no više joj to ne smeta. "Znalo me to sve jako živcirati. Ljudi su me pratili, iskakali ispred mene s fotoaparatima i radili mi neugodne situacije. Mislim da sam se već navikla na to", ispričala je Kateina sestra.

Pippa je medijsku pozornost i iskoristila te je bila kolumnistica za nekoliko časopisa, a objavila je i knjigu. Nakon nekog vremena, navodno je princ William razgovarao s njom te joj je savjetovao da se makne iz medija jer bi sve moglo naštetiti i kraljevskoj obitelji zbog mogućih negativnih komentara. Podržao ju je u poslu, a savjetovao ju je i za budućnost njezine karijere.

U milijardera Jamesa Matthewsa zaljubila se 2016. godine, a par je stao pred oltar godinu kasnije. Njihovo prvo dijete Pippa je rodila 2018. godine u istoj bolnici u kojoj je Kate rodila svo troje djece. Prošlog mjeseca par je dobio i kćer Grace Elizabeth, a kako kažu njihovi prijatelji, uživaju zajedno te pokušavaju ostati što dalje od medija i posvetiti se obiteljskom životu.