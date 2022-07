Edward Furlong progovorio je o ovisnosti i teškim danima nakon filma "Terminator", koji mu je donio svjetsku slavu.

Američki glumac Edward Furlong svjetsku je slavu stekao kao dječja glumačka zvijezda, i to zahvaljujući ulogama Johna Connora u kultnom Terminatoru i Dannyja Vinyarda u filmu "Američka povijest X", a glumio je uz bok velikana Hollywooda, uključujući Arnolda Schwarzeneggera, Meryl Streep, Eda Nortona i Liama ​​Neesona.

No, danas 44-godišnji Edward u svojim je dvadesetima upao u pakao droge i problema sa zakonom, postao je ovisan o metamfetaminima i heroinu, a sve to potrajalo je do rođenja njegova sina Ethana, koji danas ima 15 godina.

Od njegova posljednjeg sukoba sa zakonom prošlo je šest godina, a ponovno je počeo glumiti, pa je nedavno završio snimanje filma u Teksasu s producentom i redateljem Bradom Kellerom.

Ovih dana Edward je osvanuo i s novim, proljepšanim imidžem, točnije novim zubima. Njegovi su, naime, bili istrunuli zbog dugogodišnjeg korištenja droga, a on ne krije koliko je zbog toga sretan i zadovoljan.

"Sjajan je osjećaj vratiti se na set i biti trijezan. Nisam se osjećao mamurno kad sam išao na posao, a ima i drugih trijeznih ljudi na poslu, što je čudno jer ako nisi trijezan, ne družiš se s drugim trijeznim ljudima. Bilo je cool. Stvarno sam uživao i osjećam da mogu više. Volim raditi i vidjet ćemo što će se dogoditi. Čudno mi je pričati o zubima, ali svaki put kad bih se pogledao u ogledalo, samo bi me to iznerviralo jer me podsjećalo na ono što sam radio sve te godine. Lijepo je dobiti drugu priliku. Bilo je jednostavno i jako mi je drago što sam dobio nove zube", izjavio je za Daily Mail.

Edward je imao samo 13 godina kada ga je redatelj James Cameron odabrao za ulogu Johna Connora u filmu "Terminator 2: Sudnji dan".

"Cijela stvar mi je bila šok. Ne znam jesam li ikada potpuno postao svjestan toga. Niotkuda sam se našao na audiciji i prije nego što sam shvatio, počeo sam raditi. Bio sam u filmu. Kad se sada osvrnem, bilo je prilično ludo. Sjećam se prvog dana kao da je bio jučer, rano sam ustao i mrzio sam to. Dolazio sam na set, gledao stotine ljudi kako rade različite poslove", prisjetio se.

Dodao je i da se, koliko god se činio uspješnim, uvijek osjećao kao da od svih traži previše i bio je prestravljen da bi ljudi mogli saznati kakav je zapravo.

"Dogodilo mi se mnogo sjajnih stvari, ali sve ima svoju cijenu, ništa nije besplatno. Kad sam bio mlađi, nisam imao previše ljudi koji su pazili na mene i bio sam prepušten divljanju. Nisam znao raspolagati svojim novcem. Da sam bio stariji, ne bih donosio toliko loših odluka", priznao je.

Prvo je počeo konzumirati marihuanu, alkohol pa čarobne gljive. Zatim, kad je zašao u dvadesete i gotovo svakodnevno išao na zabave, prebacio se na kokain i heroin; jedan je koristio kako bi mu pomogao da ostane budan, a drugi kako bi zaspao.

"Nikad nisam bio normalan tinejdžer. Imao sam vrlo nenormalan život. Bio sam gotovo predodređen za ovisnost o drogama. Na neki čudan način, nikad nisam osjećao da se uklapam. Ali kad sam bio napušen, sklapao sam prijateljstva s drugim ljudima. Samo piće i zabava. Odjednom sam se osjećao kao da se počinjem uklapati i tako je sve počelo", otkrio je Edward.

Kaže da je tako funkcionirao dugo vremena, volio je izlaske, ali sve se promijenilo kada je ušao u dvadesete.

"Sve se promijeni kada dođete do teških droga. U svojim dvadesetima zabavljao sam se i želio izlaziti svaku večer, ali bio sam tako umoran i pijan i samo sam želio piti, pa sam uzimao kokain kako bih se mogao probuditi i popiti još malo. Ali to se sve zavrtjelo, postajao sam umoran i želio sam spavati, pa mi je trebalo nešto da me uspava, a to je bio heroin. Nisam više želio ići na zabave, samo piti sam i drogirati se", izjavio je glumac.

2006. godine oženio se glumicom Rachael Bella, najpoznatijom po ulozi u horor-filmu "Prsten", a iste godine rodio im se sin Ethan i kaže da je tada uspio odbaciti drogu i alkohol.

No 2009. godine Rachel je podnijela zahtjev za razvod, a tri godine kasnije uhvaćen je kako se drogiran druži s tada šestogodišnjim sinom, nakon čega ga je smio posjećivati samo pod nadzorom.

Ubrzo je bio opljačkan u zloglasnoj četvrti Los Angelesa Skid Row, poznatoj po drogama i beskućnicima, pa je bio uhićen zbog nasilja nad tadašnjom djevojkom Monicom Keena, a u siječnju 2013. godine bio je osuđen na 180 dana zatvora.

Unatoč tome nije se uspio riješiti ovisnosti. U kolovozu 2016. godine on i prijatelj prijavili su se u hotel u Venturi s namjerom da se tamo drogiraju, što je otkrilo osoblje. Bili su izbačeni, a pri pokušaju prijave u drugi hotel bili su uhićeni jer su bili pod utjecajem nedopuštene supstance.

"Zapravo sam bio uhićen zbog takve gluposti da sam se na kraju otrijeznio. Mrzio sam život. Mislio sam da nije pošteno to što se dogodilo. Ali to je dovelo do ovoga što se danas događa", kaže danas.

Na izricanju presude u veljači 2017. godine izrečena mu je uvjetna kazna od 36 mjeseci zatvora koja bi stupila na snagu ako ne završi šestomjesečni program odvikavanje od droga.

Na odvikavanju je na kraju proveo godinu dana i danas se, srećom, može pohvaliti kako je otada čist.

"Više volim samog sebe, a i ljudi me sada više vole. Moj sin i ja sada imamo divan odnos, sviđa mi se koliko mi je život ovih dana jednostavan. Mogu se probuditi i ne brinuti da ću ići u zatvor. Nisam mamuran i ne pitam se što sam radio sinoć. Ima toliko sjajnih stvari i razloga zbog kojih to radim. Nadam se da ću tako i nastaviti. Stvari se polako okreću i samo želim vratiti svoj život na pravi put", zaključio je glumac.

