Charles Shaughnessy je u seriji "Dadilja" utjelovio Maxwella Sheffielda, a u intervjuu se osvrnuo na period snimanja te je komentirao bi li volio da se omiljena ekipa ponovno okupi.

Ogromne crne lokne, natapirana punđa, uski kostimići, vrtoglavo visoke pete i prodoran glas obilježili su seriju "Dadilja" koja se snimala od 1993. do 1999. godine, a osim Fran Drescher ta je serija uvelike promijenila život i glumcu Charlesu Shaughnessyju (66), koji je utjelovio šarmantnog gospodina Maxwella Sheffielda.

Shaughnessy se prije 22 godine pozdravio sa svojom ulogom, no sada je progovorio i snimanju serije, ali i kako je njegova obitelj na sve to reagirala. Sa suprugom Susan Fallender ima dvije kćeri, 31-godišnju Jenny i 26-godišnju Maddy, no one nisu bile obožavateljice serije koja je proslavila njihova oca. Upravo suprotno.

"Jednoga dana kada sam se vratio kući dočekala me Maddy koja je bila jako uzrujana. Pogledala je jednu epizodu serije i upozorila me da ne ljubim druge djevojke. Nije joj se svidjela kemija koju Fran i Maxwell imaju na ekranu", prisjetio se 66-godišnji glumac u razgovoru za časopis People.

Komentirao je i mogućnost da se ekipa serije ponovno okupi. "To bi bilo jako zabavno. Ipak, teško je o tome govoriti jer smo se svi potpuno promijenili od onda. Ja sam puno stariji, Fran je puno starija, a i djeca sa seta također. Taj voz je prošao", komentirao je Shaughnessy kojeg brine i koliko bi mogli vratiti atmosferu koju su imali prije toliko puno godina.

Priznao je kako su mu najdraži trenuci na setu bili onda kada su u seriji imali goste iznenađenja. "Već u drugoj epizodi pojavila se Carol Channing, pojavio se Elton John, a bio je tu u Ray Charles. Čak je i Elizabeth Taylor gostovala", rekao je.

Charles Shaughnessy se na malim ekranima prvi put pojavio u jednoj seriji 1983. godine. Britanski glumac debitirao je u sapunici "General Hospital", a komentirao je kako se onda na setu sjajno zabavio. Uskoro će se pojaviti u jednoj novoj seriji, a jako je uzbuđen što se vratio na posao.