Glumica Fran Drescher je imala 28 godina kada su silovali nju i prijateljicu, a njezin suprug bio je u istoj prostoriji vezan i s povezom na očima.

Zvijezda serije "Dadilja" Fran Drescher (62) ispričala je za CNN o silovanju koje su proživjele ona i njezina prijateljica 1985. godine tijekom provale u njezinu kuću. Dok se to događalo, njezin tadašnji muž, scenarist Peter Marc Jacobson (62), bio je vezan i s povezom preko očiju.

"Nismo tada znale da su taj muškarac i njegov brat bili na uvjetnoj slobodi. Bilo je grozno i pomisliti da je bio zatvoren, a potom pušten, i da je nakon svega to napravio", rekla je Fran. Dodala je kako ima fotografsko pamćenje, pa je uspjela pomoći policiji i crtaču da napravi skicu napadača prema kojoj su ga kasnije pronašli i priveli.

Glumica je imala 28 godina kada je silovana, a ističe kako je ona barem imala završetak traumatične priče, a mnoge žene ga nemaju. "Znam da je zatvoren i da nikada više to neće napraviti, ne moram se bojati da ću ga sresti iza nekog ugla. Nakon što se to dogodilo, rekla sam prijateljima, no nisam imala snage nazvati svoje roditelje i reći im što se dogodilo", ispričala je Drescher.

Glumica je i ranije govorila o silovanju i tome kako je normalno nastavila sa životom jer nije htjela biti ranjiva. "Nisam željela biti slaba. Idućih 15 godina radila sam naporno, pokušavala sam sve oko sebe učiniti sretnima i biti pažljiva. Snimala sam 'Dadilju' i bila okružena uskim krugom ljudi koji su mi govorili koliko sam dobra", objasnila je Fran.

Drescher je 11 godina nakon silovanja saznala da ima rak maternice, a napisala je i autobiografiju ''Enter Whining". "Dugo godina nisam se nosila i bavila s boli koju je silovanje uzrokovalo. Na kraju sam dobila ginekološki karcinom. Tijelo se odlučilo slomiti i stvoriti bolest. Bilo je to ogromno iskustvo za mene. Nisam sretna što sam imala karcinom i ne želim ga nikome, no postala sam bolja osoba nakon toga. Nekada najbolji darovi dolaze u najružnijim pakiranjima", rekla je glumica.