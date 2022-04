Bridget Moynahan u seriji "Seks i grad" utjelovila je Natashu Naginsky s kojom je Faca bio u braku prije Carrie Bradashaw, a gledamo je i u hit-seriji "Blue Bloods".

Glumica Bridget Moynahan (50) mnogima je najpoznatija po ulozi Natashe Naginsky u kultnoj seriji "Seks i grad"

Kao prva supruga Face, kojeg je glumio Chris Noth, bila je najveća suparnica glavne junakinje serije Carrie Bradsahaw koju utjelovljuje Sarah Jessica Parker, a vratila se i u novim nastavcima serije koja sada nosi naziv "And Just Like That...".

Bridget se od devedesetih nije puno promijenila pa su je obožavatelji "Seksa i grada" mogli prepoznati i u još jednoj hit-seriji koja se trenutno prikazuje na Domi TV - "Blue Bloods", u kojoj glumi uz bok s Tomom Selleckom i Donniejem Wahlbergom.

Mnogi je pamte i iz romantične komedije "Djevojke iz Coyote bara" u kojoj je glumila jednu od atraktivnih zaposlenica bara, a pojavila se i u nizu drugih holivudskih blockbustera poput "Cijene straha", "Gospodara rata" i "Ja, robot".

Što se tiče njezina privatnog života, Bridget je od 2015. godine u sretnom braku s američkim biznismenom Andrewom Frankelom.

Prije njega bila je u dugogodišnjoj vezi sa slavnim igračem američkog nogometa Tomom Bradyjem s kojim ima i 14-godišnjeg sina Johna Edwarda Thomasa, a rastavila ih je njegova današnja supruga, manekenka Gisele Bundchen.

Kći Simone i Ante Gotovca proslavila je 16. rođendan, ponosna mama objavila je njezinu najnoviju fotografiju! +26

Zdravko Čolić snimljen u gaćama u parku: Postoji logično objašnjenje ovog pomalo neugodnog trenutka! +16