Donnie Wahlberg brat je slavnog Marka Wahlberga, a karijeru je započeo u bendu New Kids on the Block.

Brat slavnog Marka Walhberga, 52-godišnji Donnie, zvijezda je serije "Blue bloods" koju možete pratiti na Doma TV-u. Iako je posljednjih godina Mark više u centru pažnje javnosti, Donnie se nakon dana najveće slave ipak malo povukao.

Karijeru je započeo kao pjevač nekoć popularnog benda New Kids on the Block, a upravo on bio je jedan od osnivača grupe za kojom su ludovale djevojke diljem svijeta. U to vrijeme počeo se baviti i glumom, a s Mickeyjem Rourkeom i Tupacom Shakurom glumio je u filmu "Bullet" iz 1996. godine. Iako je iz pjevačkih prešao u glumačke vode, čini se da mu je život pred kamerama itekako pasao te je do danas ostao aktivan u filmovima i serijama, no privatni život posljednjih godina čuva koliko može dalje od javnosti.

Od 1999. godine do 2008. bio je u braku s Kimberley Fey s kojom je dobio dvojicu sinova, no tek je njegov sljedeći brak izazvao veći interes javnosti. Glumicu i komičarku Jenny McCharty upoznao je u jednom talk showu 2013. godine, a godinu kasnije objavili su zaruke. Vjenčali su se iste godine.

McCharty je inače poznata u glumačkom svijetu, a karijeru je započela kao Playboyeva zečica 1993. godine. Pojavila se gola na naslovnici slavnog časopisa te su ju kasnije imenovali i zečicom godine, nakon čega joj je procvala karijera. Prije Wahlberga ljubila je mnoge kolege, a bila je u vezi i s Jimom Carreyjem.

Nakon vjenčanja Donnie i Jenny posvetili su se obiteljskom životu te rijetko govore o onome što se događa u njihovu domu. Privatnost im paše, a iako su dani najveće slave sada već iza njih, slavni par je i dalje aktivan u američkom javnom životu zbog svojih karijera.

