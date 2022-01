Chris Noth trebao se vratiti u posljednjoj epizodi serije "And Just Like That", no scene koje je snimio su uklonjene nakon optužbi za seksualno zlostavljanje.

Glumac Chris Noth uklonjen je iz finala HBO Maxova nastavka serije "Seks i grad", pod nazivom "And Just Like That" zbog optužbi za seksualno zlostavljanje, piše Variety.

Faca, lik koji utjelovljuje Noth, navodno se trebao ponovno spojiti s Carrie u posljednjoj epizodi koja se trebala emitirati 3. veljače, no nakon što se suočio s optužbama za seksualne napade, njegove su scene uklonjene.

Nothov je lik uklonjen već u prvoj epizodi serije "And Just Like That" nakon što je doživio srčani udar dok je vježbao na Pelotonu.

Variety piše da se glumac trebao pojaviti u finalnoj epizodi u fantastičnoj sceni u kojoj se Carrie ponovno susreće s Facom na pariškome mostu Pont des Arts gdje je željela prosuti njegov pepeo.

Scena je navodno trebala prikazati kako se Carrie konačno pomirila sa smrću svojega supruga i u njoj se trebao pojaviti i Noth, a snimana je na pariškome mostu.

Naime, Carrie i Faca su ondje prethodno fotografirani dok su snimali spomenute scene, no kreativni tim serije odlučio je da snimak nije dovoljno narativno značajan da bi se uključio u priču.

Gledatelji su u prvoj epizodi vidjeli kako Faca umire od srčanog udara, a tjedan dana kasnije u intervjuu za Vogue glumac je najavio povratak svojeg lika u seriju.

Nekoliko se žena javilo proteklih tjedana s optužbama po kojima ih je Noth seksualno uznemiravao. Glumac je u prosincu opovrgnuo optužbe kazavši da su lažne.

"Ove su priče mogle biti otprije 30 godina ili otprije 30 dana, ali ne uvijek znači ne, a to je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni. Teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali ovo sigurno znam - nisam napao te žene", rekao je Noth.

No nedugo nakon optužbi CBS je Nothu otkazao angažman u kriminalističkoj seriji "The Equalizer".

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis objavile su zajedničku izjavu u kojoj izražavaju tugu zbog optužbi protiv Notha te su pružile potporu ženama koje su ga optužile.

(Hina)

Zaljubili su se tek 16 godina nakon prvog susreta, a danas slove kao jedan od najtajanstvenijih parova +27

Suprug koji je od nje stariji 31 godinu ne može joj se nadiviti, prije nje je ljubio jednu od najljepših žena svijeta +36