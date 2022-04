Bivša manekenka Loni Willison često je isticala kako ne želi pomoć svojeg poznatog bivšeg supruga, kao ni svojih prijatelja, a danas živi na ulicama Los Angelesa.

Bivša supruga zvijezde Spasilačke službe Jeremyja Jacksona, Loni Willison (38), već godinama izaziva žaljenje diljem svijeta jer živi kao beskućnica na ulicama Los Angelesa.

Fotografi je svakih nekoliko mjeseci uhvate kako kopa po smeću ne bi li preživjela, a svaka nova fotka izazove buru komentara.

Nedavno su je uhvatili kako bosa šeta Venice Beachom, no na fotografe se nije obazirala. Bivša manekenka danas je neprepoznatljiva, a na ulicama je od 2016. godine.

Iste godine nekadašnja manekenka je doživjela živčani slom, a bivša djevojka Jeremyja Jacksona Cindy Kovacs komentirala je za britanske tabloide kako je glumac odbio pomoći svojoj bivšoj supruzi nakon što su se razišli 2014. godine. "Bilo mi je zlo od njegove reakcije. Jednostavno ga nije bilo briga", rekla je.

Willison je istaknula još prije dvije godine kako ne želi pomoć svojeg bivšeg supruga, kao ni svojih prijatelja.

"Mogu živjeti sama. Imam sve što mi je potrebno, a ti ljudi me ne žele vidjeti. Mobitel nemam i nitko me ne može dobiti, no imam hranu i imam gdje spavati", rekla je.

Willison je radila kao asistentica u centru za plastične operacije u Los Angelesu, a onda je 2016. doživjela živčani slom te dobila otkaz, a potom izgubila svoj dom. Jedno je vrijeme radila i kao instruktorica fitnessa te je krasila naslovnice nekih časopisa, no sve je pošlo po zlu zbog njezinih mentalnih problema.

