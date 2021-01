Loni Willison bila je u braku s Jeremyjem Jacksonom, zvijezdom serije ''Spasilačka služba'', bila je i uspješna manekenka, no posljednjih godina živi na ulicama Los Angelesa.

Bivšu suprugu zvijezde "Spasilačke službe" Jeremyja Jacksona, 37-godišnju Loni Willison fotografi su uhvatili prošloga tjedna kako kopa po smeću u južnom dijelu Los Angelesa. Bivša manekenka ogrnula se crnom zimskom jaknom, na sebi je imala sive tajice i crvene čarape, no nije nosila cipele.

Kako javlja britanski The Sun, Loni je beskućnica od 2016. godine kada je doživjela živčani slom. Jeremyjeva bivša djevojka Cindy Kovacs komentirala je za britanski tabloid kako je glumac odbio pomoći svojoj bivšoj supruzi nakon što su se razišli 2014. godine.

"Jako je tužno to što se dogodilo Loni i što nikada nije dobila pomoć koja joj je trebala", komentirala je Cindy. Dodala je kako je bila šokirana Jeremyjevom reakcijom nakon što su Loni pronašli kako živi na ulici. "Bilo mi je zlo od njegove reakcije. Jednostavno ga nije bilo briga", rekla je.

Krajem prošle godine Loni je medijima komentirala kako ne želi pomoć svog bivšeg, kao ni svojih prijatelja. Nikome se nije javila mjesecima. "Mogu živjeti sama. Imam sve što mi je potrebno, a ti ljudi me ne žele vidjeti. Mobitel nemam i nitko me ne može dobiti, no imam hranu i imam gdje spavati", rekla je.

Inače, bivša manekenka od 2012. do 2014. bila je u braku s Jeremyjem, a onda je 2018. nestala kada su ju njezini prijatelji pokušali nagovoriti da ode u kliniku za odvikavanje kako bi riješila svoje mentalne probleme i ovisnost o kristalnom methu. Njezin je brak propao nakon niza svađa pod utjecajem alkohola.

Willison je radila kao asistentica u centru za plastične operacije u Los Angelesu, a onda je 2016. doživjela živčani slom te dobila otkaz, a potom izgubila svoj dom. Jedno je vrijeme radila i kao instruktorica fitnesa te je krasila naslovnice nekih časopisa, no sve je pošlo po zlu zbog mentalnih problema koje ima.