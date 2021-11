Anastacia se na glazbenu scenu vraća nakon teških zdravstvenih borbi iz kojih je izašla kao pobjednica, a ima vijest koja će posebno razveseliti njezine obožavatelje u Europi.

Američka pjevačica Anastacia žarila je i palila tijekom 2000-ih, a njezin hit "I'm Outta Love" vrtio se na svjetskim radio postajama , a i danas ga se mnogi rado prisjete i zapjevaju ga.

Zato je njezine obožavatelje itekako razveselila vijest da je pjevačica najavila povratničku turneju po Velikoj Britaniji i Europi kako bi proslavila 22 godine otkako je objavila album "I'm Outta Love". Započeti će ju u Švicarskoj, a nastaviti u Rimu, Berlinu i Pragu, prije nego što se vraća u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Danas 53-godišnja Anastacia bila je na vrhuncu slave kada se neočekivano odlučila povući iz svijeta glazbe u kojem je svoj put započela relativno kasno, za razliku od brojnih drugih kolega glazbenika.

Anastacia je nekoliko puta javno progovorila o tome kako je njezina pop karijera započela kasno, kada je bila u 30-ima, te da je čak bila prisiljena lagati o godinama kako bi sudjelovala na MTV-jevom natjecanju talenata.

"Kad sam dobila ugovor o diskografskoj kući, živjela sam od naknade za nezaposlene. Nisam mislila da ću to ikada uspjeti. Vidjela sam se kao umjetnica koja nikada neće doživjeti uspjeh. U ranim dvadesetima radila sam kao plesačica kada je netko iz glazbenog biznisa čuo moj glas, ali mi je rekao da se moj zvuk jednostavno ne uklapa ni u jednu kategoriju", izjavila je za Service Plan.

Pjevačica je rođena u Illinoisu 1968. godine, a sa samo 13 godina dijagnosticirana joj je Crohnova bolest, upalna bolest crijeva koja može biti izuzetno iscrpljujuća, a bila je to prva od mnogih zdravstvenih bitaka s kojima se Anastacia borila tijekom svog života.

Kada je 2002. godine postigla svjetsku slavu zahvaljujući hitovima "Paid My Dues" i "One Day In Your Life", njezina je karijera iznenada stala nakon što joj je dijagnosticiran rak dojke.

"Pomislila sam u sebi: 'Nemam ništa. Što će se dogoditi sa mnom?' Bila sam u totalnom šoku, mislila sam da ću umrijeti. A onda sam se počela boriti", prisjetila se pjevačica.

Kako bi se oporavila uzela je dvije godine odmora, a kada joj je to uspjelo na scenu se vratila s pop-rock albumom i singlom "Left Outside Alone", koji je doživio veliki uspjeh. Nakon liječenja dobila je inspiraciju za osnivanje fonda "Anastacia" za promicanje svijesti o raku dojke među mlađim ženama.

U dobi od 39 godina opet ju je zadesila loša sreća i to nakon što joj je dijagnosticirana superventrikularna tahikardija, koja uzrokuje iznenadne i brže otkucaje srca od normalnih, a onda se 2013. dogodilo ono najgore, vratio joj se rak dojke. Bila je prisiljena otkazati svoju nadolazeću europsku turneju i podvrgnuta se dvostrukoj mastektomiji, napisavši u izjavi za javnost: "Bilo je to intenzivno putovanje, ali osjećam se sjajno i spremna sam za početak sljedećeg poglavlja. Rano otkrivanje mi je dvaput spasilo život. Nastavit ću se boriti i dati svoj glas na bilo koji način".

Zvijezda je rekla da dvostrukoj mastektomiji podvrgnula prije nego je otkriveno da se rak vratio, jer je očekivala da će se to dogoditi i imala je deset godina da odluči što će učiniti ako se to stvarno dogodi. Kao priznanje za napore i rad oko podizanju svijesti o raku dojke, Anastacia je postala tek druga žena kojoj je dodijeljena humanitarna nagrada na dodjeli nagrada GQ Men of the Year Awards.

Danas se, nakon što je prošla deset manjih zahvata i pet operacija, oporavila u potpunosti, a pozirajući za naslovnicu magazina Fault ponosno je pokazala ožiljke od operacije koja joj je spasila život.

"Moji ožiljci su dio mog putovanja i podsjetnik na sve stvari kroz koje sam prošla mastektomijom. U ovom trenutku, osjećam se sjajno što ih prikazujem na umjetnički način", rekla je.

Anastacia je prebrodila najgore, ali kada se vratila na glazbenu scenu, njezini albumi nisu se prodavali i osjećala se izgubljeno jer je tehnologija zauvijek promijenila industriju, a ljudi su se odlučili za ilegalno streamanje umjesto kupovine CD-a.

Rekla je da je bila pod pritiskom drugih da se prebaci na R&B zvuk, uključi repere u svoje pjesme i koristi autotune što je odbila i to ju je koštalo prodaje ploča, ali ipak je zadržala svoj integritet umjetnice.

2007. godine udala za svog tjelohranitelja Waynea Newtona i postala je maćeha njegovo dvoje djece iz prethodne veze, no par je podnio zahtjev za razvod u travnju 2010. godine.

Ella Dvornik se pohvalila novim grudima, pa joj se javila mama i sve nasmijala komentarom: "Hvala Srbijo!" +26

Otac ga isprva nije htio priznati, ali već je na prvi pogled jasno čiji je sin, a sada je objavio i veliku novost! +26