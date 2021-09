Anastacia je početkom milenija bila jedna od najpopularnijih pjevačica, no život joj je donio brojne izazove koje je uspješno savladala. Danas je još jača i ljepša nego prije.

Pjevačica Anastacia publici se predstavila točno na ulasku u novi milenij, a već 2001. godine proglašena je najprodavanijom novom glazbenicom na svijetu.

Njezine hitove poput "Left Outside Alone" i "One Day in Your Life", koji nisu silazili s glazbenih ljestvica, svi još dobro pamte, kao i Anastacijine nevjerojatne trbušnjake koji su joj, uz šarene naočale, bili zaštitni znak.

A iako su joj u karijeri od samih početaka cvjetale ruže, privatno je život nije nimalo mazio i morala se nositi s nizom zdravstvenih problema.

Kada je imala samo 13 godina, dijagnosticirana joj je Crohnova bolest, a sa 34 je saznala da boluje od raka dojke. Nakon što je uspješno pobijedila rak, s 39 se suočila sa supraventrikularnom tahikardijom koja joj je remetila rad srca i ugrožavala život. A kada je mislila da je napokon uspjela riješiti svoje zdravljem, 2013. godine stigla je još jedna loša vijest - rak dojke se vratio. Ovaj put invazivniji i opasniji.

Zbog teških kemoterapija i dugotrajnog liječenja pjevačica se morala privremeno maknuti sa scene, a u slobodno vrijeme počela se baviti humanitarnim radom i promicanjem svjesnosti o prevenciji raka dojke.

Danas je Anastacia ponovno zdrava, no silne zdravstvene nedaće ostavile su svoje posljedice pa mora paziti što jede i pije te stalno odlaziti na liječničke preglede.

Pjevačica, kojoj su danas 52 godine, iz svega je izašla još jača i ljepša nego prije, što je pokazala i na filmskom festivalu u Veneciji gdje je sve iznenadila, ali i zapanjila svojom pojavom.

Crvenim tepihom prošetala je u glamuroznoj haljini s prozirnim detaljima i raskošnim volanima, a sve je upotpunila i upadljivom ogrlicom te je prštala samopouzdanjem i pozitivnom energijom.

Inače, uz sve probleme s kojima se suočila, Anastacia nije imala vremena za skandale pa se njezin život rijetko provlačio po žutoj štampi. Iza sebe ima jedan propali brak sa svojim bivšim tjelohraniteljem Wayneom Newtonom koji je potrajao od 2007. do 2010. godine, a njezin trenutno ljubavni status nije poznat.