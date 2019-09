Jedna od najvećih glazbenih zvijezdi ranih 2000-ih zasigurno je pjevačica Anastacia. Donosimo vam priču o njezinu životu punom izazova.

Većina se sjeća hitova poput "Left Outside Alone" i "One Day in Your Life" kao energičnih pjesama na koje se može dobro rasplesati, a njihova je autorica Anastacia, diva teškog života koja je iz svih nedaća izašla još jača.

Anastacia se publici predstavila točno na ulasku u novi milenij izbacivši dva albuma koji su se pokazali kao veliki uspjesi. Već 2001. proglašena je najprodavanijom novom glazbenicom na svijetu, a njezine pjesme nisu silazile s glazbenih lista najslušanijih pjesama.

Ova dama visoka samo 157 centimetara postala je poznata kao mala žena velikog i moćnog glasa. Njezin su zaštitni znak postale šarene naočale koje je nosila unatoč tome što je operacijskom korekcijom vida odstranila dioptriju, a mnogi ju pamte i po nevjerojatnim trbušnjacima s kojima se mogu mjeriti samo oni Jennifer Lopez.

Iako je postala jedna od najuspješnijih pjevačica u posljednjih 20 godina, Anastacia na privatnom planu nije imala puno sreće. Većinom se nedaće slavnih i poznatih odnose na njihove ljubavne jade, no u Anastacijinu slučaju radilo se o teškim zdravstvenim problemima s kojima se morala boriti dugi niz godina.

Kada je imala samo 13 godina, dijagnosticirana joj je Crohnova bolest, a sa 34 je saznala da boluje od raka dojke. Nakon što je uspješno pobijedila rak, s 39 se suočila sa supraventrikularnom tahikardijom koja joj je remetila rad srca i ugrožavala život. Iako je mislila da je svoje zdravlje napokon uspjela staviti pod kontrolu, sudbina joj nije htjela prestati dodjeljivati loše zdravstvene karte, pa je 2013. ponovno čula lošu vijest - rak dojke se vratio. Ovaj put invazivniji i opasniji.

Teške kemoterapije i dugotrajno liječenje natjerali su pjevačicu da se privremeno makne sa scene, a u slobodno vrijeme počela se baviti humanitarnim radom i promicanjem svjesnosti o prevenciji raka dojke. Danas je Anastacia ponovno zdrava, no silne tjelesne tegobe ostavile su posljedice na njezino tijelo pa mora paziti što jede i pije te stalno odlaziti na liječničke preglede ne bi li se, u još jednom nesretnom slučaju, ponovni povratak tumora otkrio što ranije.

Uz tolike zdravstvene probleme, ova diva nije imala vremena za skandale pa je njezin život zapravo oduvijek bio jako miran. 2007. se udala za svog tjelohranitelja Waynea Newtona u Meksiku, a time je postala i pomajka njegovoj djeci iz prvog braka. Par se rastao tri godine kasnije, a Anastacia je njihovu ljubav ovjekovječila i tetovažom inicijala svoga i Wayneova imena na vratu, a iako su se rastali, pjevačica tvrdi da ju nikada nije požalila.

Osim te tetovaže Anastacia ima još cijeli niz trajnih ukrasa na koži, a njezini je fanovi najviše poistovjećuju s tetovažom znaka za vječni život, koji simbolizira njezinu stalnu borbu s bolestima i uspjeh u liječenju.

Iako ova glazbena diva danas više nije onoliko popularna koliko je nekoć bila, 51-godišnja Anastacia ostaje upisana u glazbenu povijest kao iznimno uspješna pop-izvođačica malog stasa, ali velikog glasa i energije.