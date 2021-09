Amanda Bynes snimljena je u rijekom izlasku sa zaručnikom Paulom Michaelom, a na fotografijama nimalo ne nalikuje na slatkicu kakvu je pamtimo.

Glumica Amanda Bynes (35) proslavila se još kao djevojčica, a karijeru su joj obilježile uloge u tinejdžerskim komedijama, no u zadnje vrijeme uglavnom šokira javnost svojim istupima.

Bivša dječja zvijezda godinama je koketirala s raznim opijatima te je nekoliko puta bila u klinici za odvikavanje, a poroci i buran život ostavili su traga na njezinu izgledu. Zadnjih se godina i jako rijetko pojavljuje u javnosti, pa paparazzi ne propuštaju nijedan njezin izlazak iz kuće.

Tako su je ovaj tjedan snimili u šetnji sa zaručnikom Paulom Michaelom kojeg je upoznala na jednom od posljednjih liječenja i koji joj je pomogao da ostane na pravom putu.

Iako se šuškalo da su prekinuli, na fotografijama se vidi da Amanda nosi prsten kojim ju je Paul zaprosio prošle godine na Valentinovo.

Bynes je na novim fotkama teško prepoznati i više nema ni traga slatkici koju pamtimo iz filmova poput "Sve što djevojka može poželjeti", "Ona je najbolja" i "Cura na lošem glasu".

Njezini problemi počeli su 2012. godine kada je uhićena zbog vožnje pod utjecajem opijata. Godinu dana kasnije uhvaćena je i kako puši marihuanu u lobiju zgrade u New Yorku u kojoj je živjela, a tada je stakleni bong bacila je na policajce s 36. kata. Iste je godine izazvala požar pred kućom ljudi koje nije poznavala i tada joj je određen 72-satni psihijatrijski nadzor.

Prije nekoliko je godina svog oca optužila za seksualno napastovanje, no tužbu je brzo povukla te je objasnila kako ju je "mikročip u njezinoj glavi natjerao ju je da kaže sve to, ali i da je on taj koji je naredio da ju mikročipiraju". Planirala je i veliki povratak u Hollywood, no to je predstavljalo veliku opasnost za njezino mentalno zdravlje jer je bila pod velikim stresom dok je odlazila na audicije.

Amanda je imala samo sedam godina kada se počela baviti glumom, a već s 13 je vodila vlastiti show. Priznala je kako joj je medijska pažnja bila užasno stresna, pa je bijeg potražila u drogama i alkoholu. Godinama se pokušavala izvući iz ralja ovisnosti, a to joj je navodno uspjelo početkom prošle godine nakon čega je dobila diplomu za modni dizajn.