Kendall Jenner posljednjih se mjeseci ne odvaja od košarkaša Bena Simmonsa, a Khloe od oca svog djeteta.

Sestre Kardashian-Jenner uživaju na odmoru s dečkima.

Radi se o 22-godišnjoj manekenki Kendall Jenner i njezinoj 34-godišnjoj polusestri Khloe Kardashian koje ljetni odmor provode u Meksiku u luksuznoj vili s bazenom.

I dok je Khloe očito riješila sve probleme s dečkom, sedam godina mlađim NBA košarkašem Tristanom Thompsonom koji je čak nekoliko puta uhvaćen u javnoj prijevari, Kendall uživa u ljubavi s košarkašem Benom Simmonsom s kojim je se povezuje posljednjih nekoliko mjeseci.

Kendall Jenner (Foto: Profimedia)

Smeđokosa ljepotica po starom dobrom običaju nije priznala da ima dečka, no dosad nije priznala niti jednu ljubavnu vezu pa to nimalo ne čudi. Duže se vrijeme šuškalo i kako je lezbijka, no to je oštro demantirala više puta. A ovo svakako nije prvi košarkaš na kojeg je pala, jer je prije Bena ljubila Blakea Griffina.

Kendall Jenner Blake Griffin (Foto: Profimedia)

Par je uživao u tipičnim ljetnim radostima s nekolicinom prijatelja, a zaigrali su se i Khloe i Tristan koji su prije nekoliko mjeseci dobili kćerkicu True. Nekoliko dana prije rođenja kćerkice, u javnost su procurile snimke na kojima se Tristan grli s drugom ženom koja je kasnije viđena kako napušta njegov hotel u ranim jutarnjim satima.

Khloe Kardashian (Foto: Profimedia)

Khloe je kasnije javno iskazala bijes prema drugim ženama koje je optužila da se preko nje i Tristana samo žele dokopati slave te je ostala uz svog dečka koji je majku svog prvog djeteta također varao i to s Khloe.

I dok su golupčići uživali u poljupcima i zagrljajima u bazenu, Kendall je znatiželjnim paparazzima pokazivala srednji prst, što joj je posljednjih tjedana postala ustaljena praksa s obzirom na to da ju slijede na svakom koraku.

Kylie Jenner (Foto: Instagram)

No tako je to kad si pripadnica Kardashian-Jenner klana.