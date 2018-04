Khloe Kardashian i Tristan Thompson vezu su započeli u rujnu 2016. godine, a da čekaju dijete potvrdili su u prosincu prošle godine. Kako će ovaj skandal utjecati na razvoj njihove veze, tek ćemo vidjeti

I dok je samo pitanje trenutka kada će Khloe Kardashian roditi svoje prvo dijete, njezin partner, 27-godišnji Tristan Thompson, u jednom klubu u New Yorku prošli je vikend uhvaćen u bliskom odnosu s misterioznom brinetom. Navodno je riječ o djevojci imena Lani Blair, a čim je njezino ime dospjelo u medije, zaključala je svoj račun na Instagramu.

Gosti kluba snimili su ih kako razgovaraju i naginju se jedan prema drugome za poljubac, a on se pokušao zakamuflirati tako što se sakrio ispod kapuljače. Na ostalim snimkama je plesao i razgovarao s prijateljima, piše Daily Mail.

''Tristan je s ekipom bio stol do nas i bilo je očito da sa spomenutom djevojkom koketira cijelu večer. Držali su se jedno drugog i to je bilo tako očito. Cijelu noć su razgovarali, a on je usput tipkao poruke, razgovarao na telefon i ogledavao se preko ramena. Svi su znali tko je on i komentirali kad su ga vidjeli da se ljubi s tom djevojkom'', ispričala je za Daily Mail osoba koja je željela ostati anonimna.

''Volim Kardashiane i mislim da je ovo grozno. Zbilja sam vjerovala da je Tristan dobar muškarac. Jako mi je žao zbog Khloe zato što je trudna. Htjela sam da ovo zna i ne zna. Mislim da se nikome neće svidjeti ono što se vidi na snimci'', dodao je izvor.

Thompson je s bivšom djevojkom Jordan Prince prekinuo dok je bila trudna. Njihov sin Prince rodio se u prosincu 2016. godine.

Košarkaš i Khloe u vezi su od rujna 2016., a u prosincu prošle godine fotografijom na Instagramu potvrdili su i da čekaju dijete.